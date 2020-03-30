الصين تُعلن تعافي 93% من إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد

أفادت أحدث التقارير الصادر عن لجنة الدولة للصحة في الصين، عن بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 81 ألفًا و470 حالة، شفي وغادر المستشفيات 75 ألفًا و770 شخصًا، ما يمثلون نسبة 93% من إجمالي المصابين.وأعلن أمس في الصين توقف وباء الفيروس التاجي في البلاد عمليا، حيث أفيد بأن عدد الإصابات في الداخل أقل من 3000، فيما سجل تصاعد متواصل لحالات الإصابة الوافدة من الخارج، وكانت منظمة الصحة العالمية قد شخصت في 11 مارس/آذار تفشي عدوى "كوفيد – 19" على أنه جائحة.

وأكدت لجنة الصحة الحكومية في جمهورية الصين في 12 مارس أن ذروة الوباء في البلاد قد مرت، ووفق آحر بيانات "Worldometer"، تم تسجيل أكثر من 721 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد على الكوكب، وتوفي أكثر من 33 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 151 ألف شخص.

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