"التهاب الملتحمة" قد يكون علامة على إصابتك بفيروس "كورونا"

حذر أطباء من علامة جديدة قد تكون من أعراض فيروس كورونا لدى البعض موجهين إلى ضرورة الانتباه إليها.وقال الأطباء في الأكاديمية الأميركية لطب العيون إن التهاب الملتحمة قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، حسب "سبوتنيك".

واستند الأطباء في هذا إلى بيانات جمعها أطباء صينيون لدى 30 مصابا بكورونا، وأشار الأطباء الأميركان إلى أن 19 حالة بين 1099 مصابة بكورونا كانوا مصابين بالتهاب الملتحمة.وذكّر الأطباء بأن "كوفيد-19" ليس بطبيعة الحال المسبب الوحيد لالتهاب الملتحمة، لكن ظهوره لدى المريض قد يجعل أخصائيي طب العيون أول من يستطيع الاشتباه بإصابة المريض بكورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

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وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 104 آلاف مصاب، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 86 ألف، وفقا لإحصائيات أمس السبت.

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