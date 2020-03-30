قواعد صارمة لتربية الأطفال بقصور العائلة المالكة في بريطانيا

الكثير منا يُظن بل وأنه على يقين بأن "حياة الملوك" هي الحياة المثالية، أو أنها تبدو حياة سهلة وخالية من المشاكل والهموم، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، حيث تقوم كل العائلات الملكية حول العالم، بوضع قواعد أقل من يُقال عنها أنها "صارمة" لتربية الأطفال، ولا شك أن الاحتفالات الرسمية المتعلقة باستقبال المواليد لها وضع خاص فى قصورهم، وفى المملكة المتحدة يكون الاحتفال بقدوم ولى العهد الجديد شىء لافت للنظر، ويٌستقبل دائمًا بترحاب شديد، لأنهم يقوموا بتثبيت فروع العائلة المالكة وامتدادها، ويكونوا حريصين على التقاط الصور التذكارية التى توثق هذه اللحظات.

كيف يختار الأمراء أسماء أبنائهم؟

إذا ألقينا نظرة على شجرة العائلات الملكية، سنجد أن لكل منهم تقاليده الخاصة المتمسك بها فيما يخص بتسمية الأطفال، ووفقًا لكتاب "ألف عام من الملكية"، إنه كلما قلت احتمالات وصولك للعرش زادت فرصتك في الحصول على اسم فريد وغير تقليدي.

وعادة ما يكون للأمراء والأميرات ثلاثة أو أربع أسماء طويلة مثل اسم الابن الأكبر للأمير ويليام، وهو جورج ألكسندر لويس.

الهدايا

أن تكون فردًا من العائلة الملكية البريطانية يعني تلقيك كثير من الهدايا بطبيعة الحال، وعلى الرغم من أن العائلة الملكية البريطانية تقبل الهدايا إلا أنها تشترط عدة شروط كي تحتفظ بهذه الهدية، منها أن تكون هدية رمزية مثل الورود أو الكتب، وتبرر هذه الشروط الغريبة بأنها لا ترغب في أن يشعر الفرد الملكي بأنه يدين لمقدم الهدية بأي شيء.

ماذا يرتدي الأمراء والأميرات الصغار؟

عادة ما ترتدي الأميرات الصغيرات الفساتين الأنيقة، وحين يكون الطقس بارد يرتدين معاطف فوق الفساتين، بينما يظهر الأمراء مثل الأمير جورج يرتدي "شورت" دائما، وهذا ليس محض الصدفة، فالعائلة الملكية لديها مجموعة قواعد صارمة تخص المسموح والممنوع ارتدائه، فبالنسبة للأولاد صغار السن يفضل ارتداء "شورت" لأنه دليل على الرقي في إنجلترا.

ما هي الألعاب التي يسمح أن يلعبها أطفال العائلة المالكة البريطانية؟

يمنع منعًا باتا على أطفال العائلة المالكة البريطانية استخدام الألواح الذكية "tablets"، حيث يتفق معظم الآباء على أن الرياضة والألعاب الحركية وركوب الدراجات الهوائية مفيدة لأطفالهم أكثر من الساعات التي يقضونها باللعب على الأجهزة الحديثة.

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المسؤولية

لكل فرد من أفراد العائلة المالكة البريطانية دور، حتى وإن كان طفل، فهم مسؤولون عن دورهم كوصفاء في حفلات الزفاف، وعليهم التلويح للجماهير أثناء ظهورهم في المناسبات العامة.

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