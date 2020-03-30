شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تقرأ نتيجة تحليل السل فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار الدم لمرض السل (TB)، هو أحد الاختبارات الشائعة لتشخيص مرض السل، وهو طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك جراثيم السل في جسمك، أم لا، و يمكن إجراء اختبار الدم لمرض السل بدلاً من اختبار الجلد لمرض السل، وفقاً لموقع وزارة الصحة في ولاية مينسوتا الأمريكية، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار الدم لمرض السل وكيفية قراءة نتيجته.



تحليل السل

من يجب أن يجرى اختبار أو تحليل السل؟

يجب إجراء تحليل السل للأشخاص إذا:

-كان لديهم اتصال وثيق بشكل متكرر مع شخص مصاب بمرض السل النشط.

-عاشوا في بلد يعاني فيه الكثير من السل.

-العمل أو العيش في دار رعاية أو عيادة أو مستشفى أو سجن أو مأوى للمشردين.

-لديك عدوى بفيروس نقص المناعة البشرية أو جهاز المناعة لديك ليس قويًا.

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-يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين الخضوع لاختبار جلد السل بدلاً من اختبار الدم.

نتيجة فحص الدم لتشخيص مرض السل

ماذا لو كانت نتيجة تحليل السل "سلبية" أو Negative؟

عادةً ما تعني نتيجة اختبار الدم "السلبي" عدم وجود جراثيم السل في جسمك.

ماذا لو كان فحص السل "إيجابيا"؟

نتيجة اختبار الدم "الإيجابية" لمرض السل تعني أنك على الأرجح مصاباً بجراثيم السل في جسمك، ويعاني معظم الأشخاص الذين لديهم اختبار دم إيجابي من السل من عدوى السل الكامنة.

من المؤكد أن طبيبك سيقوم بفحصك وإجراء أشعة سينية على الصدر، قد تحتاج إلى اختبارات أخرى لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى السل الكامنة أو مرض السل النشط.

ما هي عدوى السل الكامنة؟

هناك مرحلتان للسل، يمكن علاج كلتا المرحلتين بالأدوية.

عندما تدخل جراثيم السل إلى جسمك ، فإنها تسبب عدوى السل الكامنة وبدون علاج ، يمكن أن تصبح عدوى السل الكامنة مرض السل النشط.