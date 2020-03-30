شكرا لقرائتكم خبر عن غداء من البلكونة.. كيف تغلب صديقان فى إيطاليا على العزلة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فرض انتشار فيروس كورونا حالة من العزلة والحجر الصحى في عدد كبير من دول العالم التي شهدت تفشى المرض وارتفاع حالات الإصابة والوفيات يوميا، وتفرض حاله العزلة وحظر التجول حالة من التباعد الاجتماعى بين الأشخاص فلا أحد يقدر على مقابله أصدقائه أو الاختلاط بأقاربه، ولكن صديقان من إيطاليا ابتكرا حيله للتغلب على هذه العزلة.

ووفقا لتقرير لصحيفة repubblica la الإيطالية ابتكر صديقان حيلة للتغلب على حاله حظر التجمعات خاصة في ظل غلق المطاعم وضرورة البقاء على بعد متر واحد على الأقل بين شخص وآخر ، ووصل الصديقان في مدينة بورتو سان جورجيو الإيطالية إلى الحل الصحيح ليتمكنوا من تناول الغذاء سويا وقاموا بوضع لوحًا خشبيًا بين شرفات منازلهم ثم قاموا بتوزيع مفرش المائدة ووضعوا الطاولة وتناولوا الغداء معًا وبالتالي تجاوزوا العزلة القسرية لم يمر المشهد دون أن يلاحظه أحد من أحد المساكن المقابلة ، ولكن اثار اعجاب كافة الجيران والتقطوا صورا لهذا الموقف الذى قام به الصديقان ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وسرعان ما أصبحت صورة العشاء الخاص بالصديقان على جانبي الطاولة المعلقة بين الشرفتين تنتشر بصورة كبيرة تم نشرها على العديد من الفئات الاجتماعية في المدينة.

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فنتيجة لفيروس كورونا توقف العالم فهناك أكثر من 40٪ من سكان العالم محاصرون في منازلهم أو يتعرضون لقيود على الحركة أو عزلة اجتماعية في مكافحة جائحة فيروس كورونا ، فمثلا الولايات المتحدة هي الآن الدولة التي بها أكبر عدد من الحالات في العالم ، وإيطاليا هي الدولة التي تضم أكبر عدد من الضحايا.

من جانب أخر صادرت الشرطة الإيطالية 900 جهاز فحص مزيف للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى مركز تحاليل للكيمياء الحيوية فى مدينة جيويا تاورو فى إقليم كالابريا، وكان قد تم بيع الأجهزة المزيفة عبر الانترنت لمواطنين سذج اعتقدوا أنهم وجدوا الوسيلة التى يمكنهم بها إجراء الفحوص لأنفسهم لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.

يذكر أن إيطاليا تعد أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد حيث تخطى عدد الوفيات بها عشرة الآف من إجمالى ما يربو على ثلاثين ألف حالة وفاة في أنحاء العالم.