ابتعدي عن تناول هذه الأنواع من الأسماك.. وهنا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر الأسماك من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، إلا أن الإكثار منها يثير مخاوف الجميع وذلك بسبب إحتوائها على نسبة عالية من الزئبق الذي يعرف على أنه سم خطير يؤدي إلى أمراض القلب، كما يُنصح الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات بتجنب تناوله قدرالإمكان، لأنه قد يتسبب في تلف أدمغة الأجنة.

وهناك بعض الأنواع من الأسماك التي تكون مضرة بالصحة والتي يجب تجنب تناولها، سنستعرض هذه الأنواع والأسباب التي ستجعلك تتوقفين عن تناولها.

سمك أبو سيف

يعتبر سمك أبو سيف من الأسماك المفترسة، لكن شكلها الغريب يدفع الصيادين لصيدها، لكن المشكلة تكمن في احتوائها على نسبة عالية من الزئبق، لذلك عليك تجنبها خاصة تلك التي يتم صيدها من البحر الأبيض المتوسط.

الجمبري المستورد

يعتبر الجمبري المستورد رخيص الثمن، وذلك بسبب استخدام الصيادين للمواد الكيميائية والمضادات الحيوية، ويتم حقنه بالجيلاتين وذلك لزيادة وزنه، وذلك يجعله من الأسماك المضرة بالصحة.

سمك السلمون

يعد السلمون من الأسماك المفضلة للعديد من الأشخاص، إلا أن سلمون المزارع يعتبر من الأنواع المضرة بالصحة وذلك بسبب تغذيته بأعلاف عالية الدسم، مما يجعله يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، ونسبة أقل من المعادن، والأحماض الدهنية المفيدة.

سمك السلور

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إن معظم سمك السلور يستورد من فيتنام، وهي دولة تستخدم المضادات الحيوية والمبيدات الحشرية في تربية الأحياء المائية، وهذا يجعلها من الأسماك التي قد تسبب السرطان، حيث صنف سمك السلور واحدا من أسوأ الأسماك التي يمكنك تناولها.

سمك القد الأطلسي

يستخرج زيت كبد سمك والمعروف كمكمل غذائي من سمك القد، ولهذا السبب تم الإفراط في صيده، فأصبح من الأنواع المهددة بالانقراض.

الكافيار أو بيض السمك

يعد الكافيار من المكونات المعروفة جدا في المطبخ، فمن المعروف أن الكافيار أكلة الطبقة الأرستقراطية بسبب ندرته وارتفاع ثمنه، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الكولسترول، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والأملاح.

القرش

تعتبر شوربة زعانف سمك القرش من أشهر الأطعمة في الصين، لكن المشكلة تكمن في أن الصيادين يقومون بتقطيع زعانف سمكة القرش الحية، ورميها مرة أخرى في الماء، مما يجعل تناولها مثيرا للجدل بسبب الطريقة المستخدمة، كما يوضح الخبراء أن تناول سمك القرش مضر بالصحة بسبب احتوائه على نسبة عالية من الزئبق.