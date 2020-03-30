شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا وجنينها أثناء عملية ولادة قيصرية طارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية وفاة امرأة حامل تبلغ من العمر 37 عامًا في مستشفى تيريزا هيريرا في مدينة لا كورونا في إسبانيا أمس الأحد، بعد توقف القلب المرتبط بتشخيصها لـ Covid-19 ، بعد نصف ساعة من وفاة طفلها.

وكانت في الحجر الصحي في المنزل، تعانى من أعراض حمى شديدة وذهبت إلى المستشفى فقط عندما بدأت انقباضات الولادة فى الحدوث، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء عملية قيصرية عاجلة.



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وذكرت صحيفة لا فوس دي جاليسيا الإقليمية الأسبانية حسبما نقلت عنها جريدة "ميرور" البريطانية، أن أقارب المرأة يصرون على أنها لم تكن تعاني من مشاكل صحية خطيرة وتم إرسالها في البداية إلى المنزل بعد الذهاب إلى المستشفى، كما أخبر الزوج وفاة الطفلة أثناء الولادة القيصرية الطارئة.

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وبحسب ما ورد توفيت زوجته بعد حوالي نصف ساعة بعد توقف القلب المرتبط بالفيروس التاجي، الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس التاجي في جاليسيا باسبانيا حتى الآن 61. حتى يوم الأحد ، كان 122 شخصًا في المنطقة في العناية المركزة، وحوالي 640 حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي البالغ عددها 2925 حالة التي سجلتها جاليسيا حتى الآن هي من منطقة لا كورونا.



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وتسجل إسبانيا عددًا قياسيًا من الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية ، مع 838 في 24 ساعة من السبت إلى الأحد، حيث مات أكثر من 6500 شخص مصاب بالفيروس التاجي على الصعيد الوطني.