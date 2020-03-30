ترامب: لا يزال أمامنا الكثير للقضاء على كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن فيروس كورونا المستجد "ينتشر أسرع مما نتصور"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا يزال أمامها الكثير من الأبحاثمع الدول الآخرى للقضاء على كورونا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عن مستجدات تفشي فيروس كورونا في بلاده، أنه تم إرسال العديد من أجهزة التنفس الصناعي لولايتي لويزيانا ونيوجيرسي وسنرسل الأدوات الطبية لنيويورك لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع: "سنحتاج في الفترة المقبلة لثلاثة أضعاف أجهزة التنفس الصناعي التي نملكها بالفعل".

وأشار ترامب إلى أن بلاده ستبدأ طريقة جديدة تعطيها نتائج أسرع لفحوصات فيروس كورونا في اليومين المقبلين.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أجرت الكثير من الفحوصات ما جعلها تكتشف عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا.

وفجر الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي أن ولاية كولورادو منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها، فيما تجاوزت الوفيات في البلاد 2100 حالة واقتربت الإصابات من 120 ألف شخص.

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ورفض ترامب فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما تطرق إلى ذلك في وقت سابق لمواجهة انتشار الفيروس.

وقال ترامب: "إنه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحية الوطنية، إصدار بيان حازم يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقا لحدودها".

وأصدرت السلطات الصحية الأمريكية تحذيرا لسكان ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت بتجنب السفر غير الضروري لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا، تعاقدت هيئة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مع 4 جهات لشراء 8 آلاف جهاز تنفس اصطناعي، للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الليفتنانت كولونيل جوى مايك أندروز قوله إن "عملية الشراء ستتم على مراحل خلال الأشهر المقبلة".

وأوضحت الوكالة أن "تكلفة تلك الأجهزة تبلغ 84.4 مليون دولار، وسيتم تسليم أول دفعة وعددها 1400 جهاز بحلول أوائل مايو/أيار المقبل".

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد على مستوى العالم من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.