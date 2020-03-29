دعوات لتجنّب العدسات اللاصقة منعًا للإصابة "العين الوردية" مع "كورونا"

في محاولة أخرى للحد من تفشي وباء كوفيد-19، ينصح الأطباء الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة بالتحول إلى النظارات الطبية لتجنب انتقال الفيروس من خلال العينين، وتشير بعض التقارير الصحية إلى أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يسبب ما يعرف بمرض التهاب الملتحمة أو كما يعرف أيضا بـ"العين الوردية".

وتقترح الأستاذة في الأكاديمية الأميركية لطب العيون، سونال تولي، أن يستبدل الناس النظارات بالعدسات اللاصقة، فمن شأن ذلك أن "يقلل من التهيج ويجبر المرء على التوقف عن لمس العين"، وربما يمنع الأصابع الملوثة من لمس العين.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون ارتداء النظارات أيضا طريقة أكثر فعالية لمنع القطرات المصابة في الهواء من دخول العين، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأكد مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم، أن غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر وتجنب لمس الوجه والعينين من بين أفضل الدفاعات ضد انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد.

وعلى الرغم من أنه نادرا ما يتم الإبلاغ عنه في الحالات المؤكدة، فقد أفاد الأطباء أن بعض المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين بكورونا كانوا يعانون احمرارا في العينين والتهاب الملتحمة، إلى جانب أعراض أخرى.

ووفقا للأكاديمية الأميركية لطب العيون، يمكن أن يكون المرضى الذين يعانون من أعراض التهاب الملتحمة، والذين يعانون أيضا من الحمى وأعراض الجهاز التنفسي وضيق التنفس وغيرها من الأعراض المرتبطة بكوفيد-19، من المصابين بالفيروس الفتاك.

وتقول الأكاديمية إن بعض المرضى قاموا بزيارة عيادات العيون وأقسام الطوارئ بسبب معاناتهم من مشاكل في العين لكنهم ربما يكونون قد أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، مما "يزيد من احتمال أن يكون أطباء العيون أول مقدمي الخدمات لتقييم المرضى الذين يصابوا كوفيد-19".

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ونظرا لأن الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال العين، يوصي الأطباء الأشخاص الذين يقومون برعاية الآخرين المصابين بالفيروس ليس فقط بتغطية أفواههم وأنوفهم ولكن أيضا بحماية عيونهم، باستخدام نظارات السلامة وغيرها من النظارات الواقية.

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