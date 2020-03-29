شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة 200 شخص فى الولايات المتحدة بفيروس كورونا .. اعرف ازاى تقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لما ذكره موقع" CNN "الاخبارى توفى حتى الآن 2000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا، وفقًا لبيانات مواقع وزارة الصحة هناك، حيث تم الإبلاغ عن 2046 حالة وفاة حتى يوم الأحد، وكانت قد وصلت الولايات المتحدة إلى 1000 حالة وفاة يوم الخميس.



وفاة 200 شخص فى الولايات المتحدة الامريكية

هناك ما لا يقل عن 121289 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة حتى يوم الأحد، التي تم اكتشافها واختبارها من خلال أنظمة الصحة العامة الأمريكية.

وقال الموقع، يشمل مجموع الحالات من جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، بالإضافة إلى جميع الحالات التي عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه قال موقع" TheHealthSite "، انه بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات فى العالم، يبحث العلماء فى كل مكان عن لقاح يحمى من فيروس كورونا، وحتى يتم الوصول الى هذا اللقاح يجب تقوية جهاز المناعة لحمايتك من هذا الفيروس القاتل الذى ينتشر بسرعة ويعتبر أكثر عدوى من الفيروسات الأخرى.

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وقال الموقع: من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي، وتناول الأطعمة المغذية، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتقوية جهاز المناعة لديك.

لقد أودى وباء فيروس كورونا التاجي بحياة الآلاف في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ إجراءات حكومية لتهدئة هجوم هذا الفيروس، فإن هيئات البحث والخبراء يبذلون جهدًا كبيرًا للعثور على لقاح ضد COVID-19. .

وقد وجد أن فيروس كورونا أكثر عرضة للتأثير على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، لذا قم بزيادة خط دفاع جسمك بالأطعمة المناسبة، يلقي الدكتور أميتاب بارت، مدير قسم الطب الباطني بمستشفى فوتيس هليث كير بالهند Fortis Healthcare الضوء على أهم النصائح التى تقوى جهاز مناعتك ضد فيروس كورونا.

يمكن أن يساعد نظام المناعة القوي في الدفاع عن جسمك ضد مسببات الأمراض، بما في ذلك الفيروسات والسموم والبكتيريا، يمكن أن يقلل التباعد الاجتماعي، وممارسات النظافة المناسبة من خطر الإصابة بالفيروس التاجي، في الوقت نفسه، تحتاج إلى بناء نظام مناعة قوي لتمكين جسمك من محاربة الأمراض، موضحا انه من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي، وتناول الأطعمة المغذية، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتقوية جهاز المناعة لديك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تناول المكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن إلى تحسين الاستجابة المناعية ضد المرض.

وكما يقول الباحثون هذا لا يعني أن استخدام أي مكمل غذائى يمكن أن يحمي ضد فيروس كورونا ، COVID-19، ولكنه يمكن أن يساعد في تعزيز نظام المناعة لديك.