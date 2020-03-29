شكرا لقرائتكم خبر عن "كمامات " بمواصفات روسية للوقاية من كورونا.. تحتوي على 4 طبقات ومعقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو "الكمامة" الأمثل، التي يمكنها الحماية من فيروس كورونا المستجد، وهي مكونة من أربع طبقات من الضمادت الطبية لحماية فعالة ضد الكورونا.

وقال موراشكو :" الوزير أنه تم اختبار هذه الأقنعة ويقوم المصنعون بتخييطها ثم تسليمها إلى المنظمات الطبية والصيدليات"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسى.

وتتكون الكمامات للاستخدام مرة واحدة على ثلاث طبقات ومع ذلك، هناك نماذج ذات حماية إضافية، وقد تحتوي الطبقة الخارجية من القناع على طلاء طارد للماء، وفي بعض الأحيان يتم تشريب طبقة الكمامة المتوسطة بتركيبة مضادة للبكتيريا.

وينتشر قناع من الضمادة على نطاق واسع لأنه يمكن صنعه بسهولة حتى في المنزل. حيث يتطلب بضع طبقات فقط من الضمادة المعقمة. ويسمح لارتداء هذه الكمامات ما لا يزيد عن ثلاث ساعات. كما يوصى باستخدام القناع خلال فترة الوباء أو في المؤسسات الطبية لمدة لا تزيد عن ساعتين.

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ومن ناحية أخرى كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن مفاجأة جديدة حول مدة بقاء على الأسطح المختلفة حيث أن فيروس كورونا يعيش على أقنعة الوجه "الكمامات" لمدة تصل إلى سبعة أيام، وتتم دراسة الفيروس التاجي الجديد بسرعة لفهم المدة التي يظل فيها معديًا على الأسطح المختلفة وتحت ظروف معينة.

وكشفت دراسة بحثية من هونج كونج أنه لا يزال من الممكن الكشف عن مستوى كبير من الفيروس المعدي على الطبقة الخارجية للقناع الجراحي بعد سبعة أيام.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه من غير المحتمل أن يلوث الناس السلع التجارية بما في ذلك تلك التي يتم شحنها عبر البريد.

وجاء في بيان من منظمة الصحة العالمية أن: "احتمالية إصابة شخص بعدوى كورونا بعد السلع التجارية منخفضة كما أن خطر الإصابة بالفيروس المسبب لـ COVID-19 من عبوة تم نقلها وسفرها وتعرضها لظروف ودرجات حرارة مختلفة منخفض أيضًا. ".