كييف - لايف ستايل
كشفت النائبة في مجلس الرادا - البرلمان الأوكراني -، آنا سكوروخود، اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة -، مُطالبة جميع من خالطها في الفترة الأخيرة بالتزام "الحجر المنزلي" لمدة 14 يومًا، وهي فترة "حضانة الفيروس". وكتبت "سكوروخود" عبر "تلغرام": "من أجل وضع حد للشائعات، أريد الإبلاغ بأن اختباري للكشف عن فيروس كورونا أظهر نتيجة إيجابية. بناء على ذلك أرجو جميع من خالطني في الفترة الأخيرة أن يلتزموا بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما"، موضحة أن العارض الأساسي للمرض لديها هو عدم إحساسه بأي روائح، قائلة: "حافظوا على أنفسكم وأقربائكم... وعاملوا بعضكم بلطف أكبر".
وفي وقت سابق ثبتت الإصابة بكورونا لدى عدد من نواب مجلس الرادا، ونقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية السبت، أن عدد المصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 311 بزيادة 93 حالة خلال اليوم الأخير، كما ارتفعت حصيلة الوفيات من 5 إلى 8، فيما تماثل 5 مرضى للشفاء.
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كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية أوكرانية تُعلن إصابتها بـ"كورونا" وتكشف العارض الأساسي للوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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