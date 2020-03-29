متى تبدأ الحامل بالمشي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 مارس 2020 01:42 مساءً - كلنا نتذكر نصيحة الامهات لنا قديماَ وهي أن نمشى أو نتمشى حين يقترب موعد ولادتنا، ولكن هل المشي كرياضة مهمة للجسم عموماً يكون مفيداُ اثناء فترة معينة من فترات الحمل، وما هو التوقيت المناسب لكي تبدأ الحامل ممارسة المشي؟ الدكتورة أميرة الوادية، إختصاصية النساء والولادة تشير للآتي بخصوص المشي أثناء الحمل يجب على الحامل أن تمارس رياضة المشي منذ بداية الحمل.

لا يخفى على أحد أهمية رياضة المشي بالنسبة لكل انسان، والمشي يعتبر من الرياضات المهمة للحامل لكي يساعد على ليونة العضلات لديها.

يجب أن تبدأ بالمشي الخفيف في حال كانت لم تكن من محبي الرياضة قبل الحمل، ويقصد بالمشي الخفيف هو المشي البطيء لمدة ثلاث مرات في الأسبوع.

بعد أن تعتاد الحامل على المشي، يمكنها أن تمارس رياضة المشي بالمعنى الصحيح لها لكي تحصل على فوائده.

ما هي فوائد المشي للحامل؟ يعمل المشي على ضبط معدل ضغط الدم لدى الحامل.

يحمي الحامل من السمنة وزيادة الوزن الغير مرغوب فيها.

يحافظ المشي على تنسيق ومرونة العضلات.

يقوي عضلة القلب خاصة مع تعب الحمل في الشهور الاخيرة.

أثبتت الأبحاث أن المشي للحامل يخلص الجنين أيضاً من الوزن الزائد.

يسهل عملية الولادة ويقصر مدتها.

يقلل المشي من حالة الامساك التي تصيب معظم الحوامل بسبب بطء حركة الأمعاء، وتسبب لهن الضيق.

ويقلل من شعورها بالاكتئاب بسبب التيغرات الهرمونية التي تنتاب الحامل في الأشهر الأولى من الحمل خصوصاً. ما هو الوقت الأمثل للمشي أثناء الحمل؟ يفضل أن تمشي الحامل منذ الشهر الثامن من الحمل.

الحوامل اللواتي لم يعتدن على ممارسة الرياضة فيجب ألا يمشين في الأشهر الأولى لأنهن سيتعرضن للاجهاد بسبب الوحام، فالمعروف أن القيء والغثيان يستنزفان سعرات حرارية من الحامل، وكذلك قلة النوم، فيجب ألا تجهد نفسها في المشي.

يجب أن تمشي الحامل لمدة عشر دقائق كل يوم ابتداء من الشهر الثامن.

ويمكن أن تبدأ من منتصف الشهر الثامن.

تبدأ بالمشي لمدة عشر دقائق كل يوم.

ثم تزيد المدة خمس دقائق بالتدريج.

مع بداية الشهر التاسع يمكن أن تكون وصلت لمعدل مشي ساعة يومياَ وهو المطلوب لتسهيل الولادة.

لا يسمح بالمشي المتواصل والسريع في الشهر السابع من الحملن وذلك لأن الشهر السابع هو الشهر الذي تتعرض فيه الحامل للولادة المبكرة، وكذلك أول الشهر الثامن. ما هي فوائد المشي في الشهر التاسع لتسهيل الولادة؟ يساعد المشي على تقوية عضلات الحوض.

ويعمل على اتساع عضلات الحوض وبالتالي الولادة الطبيعية، لأن من أسباب اللجوء للولادة القيصرية عدم نزول الجنين في الحوض.

يساعد المشي في الشهر التاسع على نزول الرأس في الحوض واتخاذ وضعية الولادة الطبيعية، مما يقلل من احتمالات الولادة القيصرية.

يساعد المشي ايضاً على توسيع الحوض وتهيئته للولادة الطبيعية.

يقلل المشي من اللجوء لجرح منطقة العجان والخياطة" الغرز". متى يحظر المشي على الحامل؟ في حال نزول المشيمة قبل الجنين يمنع مشي الحامل ويفضل اللجوء إلى الراحة.

في حال وزن الجنين القليل حيث يفقد الجنين وزناً مع مشي الأم.

في حال وجود نزف لدى الأم يمنع المشي ويفضل اللجوء إلى الاستلقاء على السرير.

في حال شعورها بالتعب أثناء المشي.

ويحظر عليها المشي في المناطق الوعرة التي قد تسبب لها التعب وبذل المزيد من المجهود، وكذلك قد تتعرض للسقوط. Advertisements ​

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