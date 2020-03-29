وفاة أول رضيع بفيروس كورونا تثير الصدمة.. عمره أقل من عام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال جاي بي بريتزكر، حاكم ولاية إلينوي الأمريكية، إنَّ أمريكا سجلت حالة نادرة من نوعها بوفاة طفل في ولاية إلينوي كان قد ثبتت إصابته بالفيروس التاجي كورونا "كوفيد - 19" معربا عن صدمته في هذا الأمر.

وأوضح حاكم ولاية إلينوي الأمريكية، أن موظفا حكوميا في إدارة الخدمات البشرية توفي أيضا بالفيروس التاجي "كورونا" إلا أنَّ حالة الطفل الذي لم يتمم عامه الأول بعد هو ما أثار صدمته.

ووفقا لصحيفة "شيكاغو" فقد أكد جاي بي بريتزكر، خلال مؤتمر صحفي وفاة رضيع عمره أقل من عام جراء إصابته بمرض "كوفيد-19"، مبينا أن الوفاة مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأردف حاكم الولاية أنه صُدم بهذا النبأ؛ إذ قال: "أعرف مدى صعوبة أخبار مثل هذا خصوصا أنه يتعلق بطفل صغير جدا، إنه لأمر محزن للغاية وبشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، في ظل السنوات التي سُرقت من هذا الرضيع، ولذلك يجب ان نتحسر".

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ويعد الطفل الرضيع من شيكاغو الذي أعلن عن وفاته ضمن الحالات الـ 450 المتوفية التي وقعت في أمريكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها ولاية إلينوي وحدها.

ومن المعروف أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" قد تخطى حاجز الـ120 ألف حالة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أمس السبت خلاف الوفيات التي وصلت إلى أكثر من ألفي شخص، وذلك بحسب حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فيما تخطى عدد الإصابات عالميا حاجز الـ 600 ألف شخص مع ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 30 ألف شخص لتصبح نسبة الوفيات من مجموع الإصابات 4.5%.

وتوصلت دراسات متعددة إلى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب بالمسنين والذين يعانون مشاكل صحية حادة، وهو ما بينّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قائلا: "منذ بدء COVID-19، كنا مهتمين بشكل خاص بالسكان الضعفاء، بمن فيهم كبار السن، إنهم أعضاء ذوو قيمة في عائلاتنا ومجتمعاتنا، نحن بحاجة إلى العمل معا لحمايتهم من فيروس كورونا ولضمان تلبية احتياجاتهم".