"سوناكشى سينها" تهدد منتهكي حظر التجول على طريقتها الخاصة

أعلنت الهند، بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي "كورونا"، فرض حظر التجوال لمدة 21 يومًا، منعًا للتجمعات وللحد من انتشار الفيروس بقدر الإمكان، وبعد هذا الإعلان الهام الذي أصدره رئيس الوزراء الهندي ناريندرا موندي، أصبحت الشرطة مهتمة وفرضت العقوبات والغرامات لمن يخرقون القواعد التي تفرضها الدولة، وكعادتها دعمت ممثلة وأيقونة بوليوود الشهيرة "سوناكشي سينها" هذا الموقف على طريقتها الخاصة.

ونقلا عن موقع " boldsky" كانت ترتدي الأنيقة سوناكشي قميصا أسود كلاسيكيا وأقرنته مع بنطال جينز بنفس اللون، مع سترة جلدية مفتوحة بالكامل بأكمام كلاسيكية وأكملت مظهرها مع زوج من الأحذية السوداء، وزينت الإطلالة بساعة وخواتم من الذهب، كما اختارت مكياج سموكي ليناسب الإطلالة، فركزت على وضع ماسكارا ثقيلة لتكثيف الرموش وتحديد العينين بالكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، وحددت عظام وجنتيها بأحمر خدود باللون الوردي الخفيف وظلال شفاه وردية، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابية و تركت خصلات شعرها منسدلة.

المظهر الذي اعتمدته سوناكشي ساهم في نجاح الرسالة التي أرادت إيصالها إلى معجبيها ويبدو هذا واضحا من خلال التعليقات وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل إيجابي، ويذكر أن "اللوك" الذي تبنته سوناكشي مستوحى من فيلمها "أكيرا" والذي كانت تلعب دور بطولته، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي أكشن

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