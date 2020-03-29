نيودلهي - لايف ستايل
أعلنت الهند، بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي "كورونا"، فرض حظر التجوال لمدة 21 يومًا، منعًا للتجمعات وللحد من انتشار الفيروس بقدر الإمكان، وبعد هذا الإعلان الهام الذي أصدره رئيس الوزراء الهندي ناريندرا موندي، أصبحت الشرطة مهتمة وفرضت العقوبات والغرامات لمن يخرقون القواعد التي تفرضها الدولة، وكعادتها دعمت ممثلة وأيقونة بوليوود الشهيرة "سوناكشي سينها" هذا الموقف على طريقتها الخاصة.
ونقلا عن موقع " boldsky" كانت ترتدي الأنيقة سوناكشي قميصا أسود كلاسيكيا وأقرنته مع بنطال جينز بنفس اللون، مع سترة جلدية مفتوحة بالكامل بأكمام كلاسيكية وأكملت مظهرها مع زوج من الأحذية السوداء، وزينت الإطلالة بساعة وخواتم من الذهب، كما اختارت مكياج سموكي ليناسب الإطلالة، فركزت على وضع ماسكارا ثقيلة لتكثيف الرموش وتحديد العينين بالكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، وحددت عظام وجنتيها بأحمر خدود باللون الوردي الخفيف وظلال شفاه وردية، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابية و تركت خصلات شعرها منسدلة.
المظهر الذي اعتمدته سوناكشي ساهم في نجاح الرسالة التي أرادت إيصالها إلى معجبيها ويبدو هذا واضحا من خلال التعليقات وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل إيجابي، ويذكر أن "اللوك" الذي تبنته سوناكشي مستوحى من فيلمها "أكيرا" والذي كانت تلعب دور بطولته، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي أكشن
قد يهمك أيضـــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر "سوناكشى سينها" تهدد منتهكي حظر التجول على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.