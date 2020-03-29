نصائح للوقاية من كورونا عند طلب "ديليفري".. ما هي؟

الأحد 29 مارس 2020

تسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العديد من الدول حول العالم في إنعاش الطلب على "الديليفري"، بعد تجنب الكثيرين الذهاب إلى المتاجر وسلاسل التجزئة خشية التقاط العدوى.



ولمنع تسلل الفيروس إلى داخل المنزل عند استلام أي خدمة توصيل من المطعم أو البقالة أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، خلال إحاطة عن أسئلة وسائل الإعلام، أهمية استخدام خيار التسليم الذي لا يوجد فيه تلامس مثل طلب ترك الطعام عند الباب، واستخدام خيار الدفع إلكترونياً أو عن بعد.

وقالت: "بعد استلام العلب أو أكياس الطعام من المهم التخلص منها وتنظيف الأسطح، بالإضافة إلى تنظيف اليد بالماء والصابون أو بأي مطهر كحولي".

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واقترحت ليزا أكريلي، خبيرة سلامة الغذاء، ترْك تنبيه على باب البيت يطلب من مندوب خدمة التوصيل أن يقرع الجرس ويتراجع خطوة إلى الوراء، على نحو يسمح بالتقاط الطلب بشكل آمن دون الاقتراب من أحد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وللتخلص من مخاوف وجود الفيروس على الأسطح، ينصح جيمس جيل الباحث في مدرسة طب ووريك في بريطانيا بـ"مسح الأسطح بمنظِّف منزلي مخفف والقادر على إبطال مفعول الفيروس في غضون دقيقة واحدة".

وتضيف أليسون سينكلير، الباحثة في جامعة ساسكس البريطانية أن "الخطر الذي يكتنف الانتفاع من خدمة التوصيل للمنازل يقل عن الخطر الذي يكتنف استخدام صديق أو متطوع في شراء أو جلب الخضروات".

وينصح بعض الخبراء بعدم استخدام الحقائب البلاستيكية لأكثر من مرة واحدة في ظل انتشار هذا الوباء.