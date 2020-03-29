هل يجب تغيير طبيعة الوجبات وأوقاتها حال كان لدينا عمل مهم أو امتحان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضح اختصاصي التغذية قتيبة محيسن، بأن أي تغيير فجائي في العادات الغذائية يعمل على تغيرات في القدرات الفكرية، فاعتياد الجسم على نمط معين وحتى وإن لم يكن مثاليا، فإنه بحاجة إلى أسبوعين تقريبا ليتكيف مع النمط الجديد؛ إذ من المضر مثلا تناول إفطار غني قبل امتحان التوجيهي في حال إذا كنا غير معتادين على تناول أي طعام في الصباح.

وفي حال كنا نستعد لحدث مهم ونريد أن نظهر في أحسن حال يجب أن نبدأ بتغيير العادات قبل الحدث بفترة كافية على الأقل أسبوعين.

هذا، ولا بد أن تراقبوا أنفسكم وتقيّموا بعد مرور عدة أسابيع قدراتكم الفكرية خلال النهار ونوعية النوم خلال الليل في حال لم تتحسن بعد اعتمادكم هذه العادات الجديدة، كما بإمكانكم العودة إلى عاداتكم القديمة أو تعديلها لتناسب أفكاركم، وفق محيسن.

محاذير يجب تفاديها

أول ما يحذر منه محيسن، تجنب ارتشاف القهوة أو الشاي بعد الساعة الخامسة عصرا واستبدالهما بكوب من الأعشاب بعد العشاء ليساعدكم على النوم في حال كنتم ممن يتناولون وجبة العشاء باكرا أي قرابة الساعة السابعة مساء، وعليكم بتناول طعام محلى قبل أن تناموا ككوب من الحليب أو كوب من لبن الزبادي، وحبة من الفواكه، وقطعتين أو ثلاثة من البسكويت، وقطعة واحدة من الشوكولاتة.

ويمكن الاستفادة من وجبة الإفطار إذا كان غنيا بالسكريات بطيئة الاحتراق مثل رقائق الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة.

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إن السكريات بطيئة الاحتراق ليست المادة الغذائية الوحيدة المهمة للدماغ عند الصباح، فيمكن أن تؤثر وجبة الإفطار على أدائكم الفكري وحالتكم النفسية ستصبح أفضل إذا تضمنت الوجبة بعض المواد الدهنية والبروتين مثل: اللبنة والجبنة والحليب، بحسب محيسن.

ما هو طعام الصباح؟

وإذا أردتم أن تأكلوا في الصباح لا يعني بالضرورة أن تأكلوا مباشرة بعد أن تنهضوا من السرير، وفي حال لم تشعروا بالجوع أو كان لديكم عمل ولم تجدوا الوقت الكافي لتناول وجبة الإفطار في الساعة التي تلي نهوضكم من السرير، يمكن أخذ ساندويشة صغيرة أو حبة فاكهة مع كوب من الحليب إلى أماكن عملكم.

وعند الصباح كلوا حتى الشبع، كما يبين محيسن، ولا تجبروا أنفسكم على تناول فطور غني جدا فتشعرون بالتخمة والثقل طيلة اليوم، وفي حال كنتم لا تشعرون بالرغبة في تناول أي طعام في الصباح فيُفضل الاستيقاظ قبل موعدكم المعتاد لبدء نهاركم بربع ساعة إلى نصف ساعة من التمارين الرياضية (تمارين لياقة بدنية أو تمارين شد عضلات البطن) فتأثير الرياضة الإيجابي والحركة سيفتح شهيتكم، فتستفيدون بتناولكم وجبة الإفطار.