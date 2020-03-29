"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر وتُعلن تجاوز إصابات "كورونا" عتبة النصف مليون

دقت منظمة الصحة العالمية، ناقوس الخطر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - مُعلنة تجاوز الإصابات بالوباء عتبة النصف مليون إصابة، واقتراب عدد الوفيات من 25 ألفًا و500 حالة وفاة، حيث أشارت بيانات المنظمة إلى إصابة 571 ألف شخص حول العالم بالوباء. وأوضح مدير المنظمة، تيدروس أدهنوم جيلريسوس، أن إفريقيا سجلت 2650 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد و49 حالة وفاة، مُعلنًا عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) إلى 161 حالة.



وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد

وأكد «مجاهد» أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

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