شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو من أمراض الجهاز التنفسى المزمنة، وقد حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) الأشخاص المصابين بالربو بأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهم أيضًا أكثر عرضة لرؤية الأعراض الشديدة للمرض، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، ولكن كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو.. هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو التالى.. كورونا ومرضى الريو كيف تؤثر عدوى الفيروس القاتل على المصابين بالربو؟ كورونا أشد صعوبة عليهم تشتد أعراض الربو لأنه يمنع قدرة الجسم على محاربة كورونا وتزيد فرص الاستسلام للمرض لا يجب أن يتوقف مريض الربو عن تناول الأدوية الموصوفة له تساعد الأدوية في مكافحة نوبة الربو الحادة المحتملة Advertisements يجب الابتعاد عن المناطق المزدحمة والبقاء في المنزل اذهب لعمل اختبار كورونا إذا استمرت الأعراض التالية أكثر من 14 يوما ـ ضيق التنفس ـ حمى منخفضة الدرجة ـ سعال جاف ـ آلام في الجسم ـ التهاب رئوي ـ فقدان حاسة الشم والتذوق

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