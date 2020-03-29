شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شفاء ثلاث حالات جديدة من كورونا المستجد بالكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:57 صباحًا, 29 مارس 2020 م المناطق _ الكويت أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 67 حالةً.

وقال في تصريح له إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبالهم تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

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