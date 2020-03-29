تحذير "كورونا" يؤدي إلى فشل عمل القلب والأوعية الدموية

تُعد الفئات المتقدمة في العمر والمرضى، من أكثر الفئات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولذلك تم ربط فيروس كورونا بحدوث مشكلات في القلب، وذلك وفقا لما نشرته جريدة newsweek، التي أشارت إلى أن بعض المصابين بفيروس كورونا التاجي يتعرضون لمشاكل في القلب حيث قال مؤلفو الدراسة التى نقلتها النيوزويك عن إحدى المجلات العالمية إن كورونا قد يسبب مشاكل في القلب

وأضافوا الباحثون، أنهم يعتقدون أن المرضى الذين يعانون من حالات معتدلة من COVID-19 أي الذين لا يحتاجون إلى المستشفى أقل عرضة للإصابة بمشكلات في القلب، قائلين: "من المعقول توقع أن يكون للحالات الحادة والحرجة تأثيرات أشد على نظام القلب والأوعية الدموية بسبب تعرضهم لعدم ضخ الدم بشكل الطبيعي".

وأشاروا إلى أن الفيروسات التاجية الثلاثة والإنفلونزا تسبب مشاكل في القلب بما في ذلك متلازمة الشريان التاجي الحادة حيث يتوقف تدفق الدم إلى القلب فجأة مثل النوبة القلبية أو الذبحة، ومشاكل في معدل ضربات القلب ، وفشل القلب، موضحين أن هذا يرجع على الأرجح إلى مزيج من الالتهاب عبر الجسم وكذلك في نظام الأوعية الدموية.

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