نصائح طبية للأزواج بعدم التفكير بالإنجاب في زمن "كورونا"

لا شك في أن فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - فرض الكثير من الممنوعات، على ملايين البشر حول العالم، أملًا في تجنبه أو محاصرته، ولعل آخر هذه الممنوعات، ما تحدثته عنه، كبيرة الأطباء في إسكتلندا كاثرين كالديروود، التي دعت الأزواج لعدم التفكير في الإنجاب خلال هذه الفترة، التي يشهد فيها العالم تفشي وباء كورونا الذي يحصد أرواح الآلاف يوميًا. وأوضحت "كالديروود" خلال مؤتمر صحفي عقدته مع رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستورجن، إنه "يفضل عدم التفكير حاليا في الحمل والإنجاب، ليتسنى للكوادر الطبية التركيز على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويجب التفكير في الوقت المناسب لذلك".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن الطبيبة أنها "أشارت إلى أن ذلك لا يعني أن النساء الحوامل لن يحصلن على ذات المستوى من الرعاية الصحية كما كان الوضع قبل كورونا"، مؤكدة على أن تفشي المرض "سيستمر لبعض الوقت".

وتابعت: "هناك ضغط كبير على خدمات الطوارئ في البلاد لعلاج مرضى الفيروس، ومن الضروري أن يحرص الأزواج على توفير بيئة صحية للأطفال حديثي الولادة، وهو أمر صعب في الوقت الحالي، في ظل تفشي الوباء"، قائلة: ""لهذا أقترح أن نتحدث مع الجمهور بشأن ضرورة التفكير مرتين قبل الإقدام على الحمل حاليا"، وشددت على أن "حالات الإنجاب تزداد بعد تسعة أشهر من عيد الحب، لذلك علينا أن نعيد تفكيرنا وحساباتنا في ما يتعلق بهذا الأمر".

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