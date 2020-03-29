شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمرضى السكر للحفاظ على صحتهم فى العزل الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشجع أطباء الغدد الصماء وأمراض السكرى فى مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس فى هيوستن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى الذين يقيمون فى المنزل بسبب COVID-19 على مضاعفة جهودهم لتناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة ومراقبة مستويات السكر فى الدم.

ومرض السكرى هو أحد الحالات الطبية الأساسية التى يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بمرض شديد بعد الإصابة بالمرض المعدى سريع الانتشار، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

لكن الأخبار المطمئنة هى أن جمعية السكرى الأمريكية (ADA) تشير إلى أنه إذا تمت إدارة مرض السكرى بشكل جيد فإن خطر الإصابة بأمراض شديدة من COVID-19 يكون تقريبًا مثل الأشخاص الأصحاء العاديين والذين لا يعانون من الأمراض المزمنة.

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مرض السكرى هو حالة يمكن أن تؤدى فيها مستويات السكر المرتفعة فى الدم إلى إضعاف جهاز المناعة، وقال فيليب أورلاندر مدير قسم الغدد الصماء والسكرى والتمثيل الغذائى بجامعة تكساس "مرضى السكرى يجب أن يكونوا متيقظين فى التحكم فى نسبة السكر فى الدم بشكل جيد".

ويتضمن مرض السكري مشكلات في الأنسولين وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم في الجسم لا يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 إنتاج الأنسولين، ولا يستطيع الأشخاص المصابون بالنوع 2 معالجة الأنسولين بشكل صحيح لذلك يجب على مرضى السكر أخذ جرعات الانسولين الموصى بها يوميا بشكل منتظم.

نظام جديد مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يقضون المزيد من الوقت في المنزل يجب الاهتمام به خاصة أن أي شيء يعطل الروتين اليومى المعتاد سيؤثر على مستويات السكر في الدم، من المهم وضع روتين جديد أو جدول زمني جديد يسمح لمريض السكر بالتحكم في وقت تناول الطعام وممارسة الرياضة .

وأكد الاطباء أنه من المهم للأشخاص المصابين بداء السكري أن يبقوا نشطين بدنيا لأن ذلك سيخفض مستويات السكر في الدم لديهم كما أن الالتزام بنظام غذائي يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم يمكن أن يمثل تحديًا عند قضاء الكثير من الوقت داخل المنزل ولكن يمكن القيام بذلك.