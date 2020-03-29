صحة ورشاقة

فوائد السلطة الخضراء لتقوية المناعة والحد من الإصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السلطة الخضراء تعد من الأطباق الأساسية والتي ينصح بتناولها بشكل دائم للحصول على فوائدها الغذائية للجسم، فهو طبق يتكون من ألوان عديدة متناسقة، ولكن لون أو نوع من هذه الخضراوات العديد من الفوائد الغذائية التي ييحتاجهاالجسم بشكل كبير.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرزالفوائد الصحية لتناول طبق السلطة الخضراء يوميا، وذلك وفقا لموقع " besthealthmag".

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أثبت التقرير أن تناول طبق السلطة يوميا يعد من الحيل الغذائية الجيدة في حماية وتقوية الجسم، وتساعد في بنائه بشكل جيد، نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية كالألياف، ومضادات الأكسدة، وفيتامين أ وسي، والزنك والبوتاسيوم، والعديد من العناصر الغذائية الجيدة والفيدة للجسم.

ونظرا لاحتواء طبق السلطة الخضراء على نسبة عالية من الكالسيوم فهذا يجعله طبقا يمد الجسم بالعديد من الفوائد، ومنها تقوية بنيان العظام وتقليل فرص تعرضها أو إصابتها بأي مشاكل كسر العظام، وضعف العضلات بشكل كبير، والتعرض للضعف العام بالعظام.

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وأشار التقرير إلى أن تناول السلطة الخضراء يعد من الحيل الغذائية الجيدة في تقوية النظر والحد من التعرض لأي مضاعفات في النظر والعين، وذلك يرجع لاحتوائها علي بعض العناصر الغذائية كالكاروتينات وفيتامين أ واللوتين وزياكسانثين، وهذه العناصر تعد هامة للحفاظ علي صحة العين وتقوية النظار.

وأوضح التقرير أن طبق السلطة الخضراء يعد من الأطعمة الغذائية الغنية بالعناصر الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحد ومحاربة سرطان الثدي، خاصة في حالة إضافة الجرجير على طبق السلطة، ولذا عليك تناولها باستمرار للحماية بشكل كبير من الإصابة بالسرطان.

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كما أن تناولك لطبق السلطة الخضراء يوميا يعمل على تقوية الجهاز المناعية بشكل ملحوظ وكبير، وفي ظل انتشار فيروس ينصح بتناولك لها يوميا للحد من الإصابة بالفيروس التاجي، وأيضا تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

ونصح التقرير بضرورة تناول طبق السلطة الخضراء يوميا للحماية من مشاكل الجهاز الهضمي، كالإمساك أو الإسهال، فهي ن الأغذية التي تحمي الجهاز الهضمي بشكل كبير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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