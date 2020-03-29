شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «إريكسون مصر»: ارتفاع عدد الاجتماعات عن بعد لمليون مستخدم خلال الأسبوع الأول من مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى، المدير الإقليمى لشركة إريكسون فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، إن التكنولوجيا لعبت دورا كبيرا مؤخرا للحد من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، سواء على مستوى الأفراد أو الأعمال، حيث سهلت التواصل والعمل عن بعد.

أضاف شكرى فى حوار مع المصرى اليوم عبر البريد الإلكترونى إن شركته قدمت خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف لمساعدة البلاد غير المصرفية على تقليل تداول الكاش. ولفت إلى أهمية نشر تقنية الجيل الخامس التى توفر اتصالا أسرع بنحو ١٠٠ مرة من الجيل الرابع.

وإلى نص الحوار:

■ برزت أهمية التكنولوجيا بشكل كبير فى أزمة كورونا الأخيرة.. برأيك ما الذى يمكن أن توفره التكنولوجيا لمجالات الأعمال لتساعدها على تخطى الأزمة؟

يمكن بشكل واضح رصد ما حققته التكنولوجيا للحد من انتشار المرض. فالتكنولوجيا الذكية وفرت وسائل توعية واسعة النطاق لكافة القطاعات فى المجتمع، كما قللت من الاحتكاك المباشر بين الناس من خلال نظم الذكاء الاصطناعى من الروبوتات والدرونز وإنترنت الأشياء المتصلة جميعها بالبنية التحتية للجيل الخامس للاتصالات، فى محاولة منها لاكتشاف المصابين بالمرض من ناحية، وتعقيم الشوارع والمناطق وهو ما حدث بالفعل فى الصين، وبالنسبة لقطاع الأعمال نجد أن قطاع الأعمال بأكمله اعتمد على الأدوات التى توفرها التكنولوجيا لضمان سير العمل وفى نفس الوقت عدم الاختلاط من خلال التطبيقات المختلفة وهو ما يمكن ملاحظته فى تقرير شركة «سينسور تاور» الأمريكية لتحليلات تطبيقات الأعمال حيث ارتفع عدد مستخدمى تطبيقات الاجتماعات عن بعد «آب ستورز» و«جوجل بلاى» «الاجتماعات أونلاين» من 1.4 مليون خلال الأسبوع الأول من يناير إلى أكثر من 6.9 مليون مستخدم خلال الأسبوع الأول من مارس الجارى، كما تنوعت خدمات شركات الإنترنت بتطبيقات المؤتمرات بالفيديو ومنها «زوم» و«جوجل هانجاوتس ميت»، وهى الخدمات الجديدة تسمح للمستخدمين بحضور الاجتماعات فى حجرات ديجيتال ورؤية زملائهم فى العمل والتفاعل معهم من خلال صور ديجيتال مجسمة أو ثلاثية الأبعاد 3D.

■ كيف تساهم إريكسون فى تحقيق الشمول المالى فى ظل توجه الدولة لهذا المجال؟

عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية، نعلم جميعًا أن نسبة كبيرة من السكان الأفارقة لا تتوافر لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتضطر هذه المجتمعات «غير المصرفية» إلى استخدام النقود «الكاش» على الرغم من احتمالية تعرضهم للسرقة خلال حملها، ونحن نوفر خدمات إريكسون للأموال عبر الهاتف المحمول فى العديد من المجتمعات الأفريقية بهدف معالجة التحديات التى تواجهها المجتمعات غير المصرفية، وسنستمر فى تقديم خدماتنا المالية عبر الهاتف المحمول فى إفريقيا ونأمل فى الوصول والانتشار فى العديد من مناطق إفريقيا.

■ ما هى آخر أرقام إريكسون فى إطلاق خدمات الجيل الخامس بالنسبة لشركة إريكسون عالميا وإقليميا؟

حتى وقتنا الحالى وقعت إريكسون 81 اتفاقية تجارية وعقود 5G مع مشغلين مميزين، 27 منها شبكات حية، وفى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدى إريكسون عقود مع اتصالات الإمارات وأوريدو قطر وSTC وموبايلى فى المملكة العربية السعودية، وزين وباتيلكو فى البحرين، وكذلك MTN فى جنوب أفريقيا وهذه العقود تؤكد على الاستعداد التجارى لـ 5G على نطاق واسع.

■ ما هى أهم المجالات التى يمكن أن تستفيد من تقنية الجيل الخامس؟

ستوفر تكنولوجيا الجيل الخامس للهواتف المحمولة اتصالًا أسرع بمعدل 100 مرة من الجيل الرابع، وهو ما يكفى لمشاهدة فيديو عالى الوضوح أو تنزيل فيلم ثلاثى الأبعاد فى 3 ثوانٍ، مقارنة بـ 6 دقائق على 4G، وسيجعل النطاق الترددى الإضافى للجيل الجديد الخدمة أكثر موثوقية، ما يتيح المزيد من الأدوات للاتصال بالشبكة فى الوقت نفسه، لكن ما تقدمة 5G أكثر بكثير من سرعة الأنترنت على الهواتف الذكية، فأجهزة الاستشعار عن بعد والتحكم فى السيارات والروبوتات، وغيرها من التقنيات الجديدة، ستعمل من خلال 5G يومًا ما، حيث لا تمتلك شبكات 4G الحالية النطاق الترددى لكميات البيانات الهائلة التى ستقوم هذه الأجهزة بنقلها.

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■ كيف تجد الاتجاه لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس فى المنطقة العربية والشرق الأوسط مقارنة بالسوق الأمريكية- الأوروبية؟

السبب الرئيسى للتوسع فى تقديم خدمات الجيل الخامس هو زيادة سعة الشبكة، وتكلفة أقل لكل جيجابايت وظهور خدمات جديدة للمستهلكين، وبالفعل تم إطلاق شبكات 5G التجارية الأولى وظهرت تطبيقاتها فى تعزيز النطاق العريض المتنقل والذى يتعلق بشكل مباشر بتقديم خدمات وتجارب جديدة ومبتكرة للمستخدمين، ووفقًا لتقرير إريكسون، تم تسجيل أكثر من 10 ملايين اشتراك فى شبكات الجيل الخامس حول العالم فى نهاية عام.2019.

وبالنسبة لمطورى شبكات منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا توجد لديهم فرصة لزيادة إيراداتهم من 15.18 مليار دولار أمريكى إلى 45.91 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2030 بشرط إجراء تعديلات على نموذج أعمالهم ليصبحوا من عوامل تمكين مقدمى الخدمات المحتوى.

■ ما هو أحدث ما توصلت إليه إريكسون فى مجال الذكاء الاصطناعى؟

أعلنت إريكسون عن إطلاق خدمتين جديدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعى (AI) فى محفظة خدمات الشبكة، ما يتيح لمزودى خدمات الاتصال تعزيز القدرات الاتصالية للشبكات على نحو دائم، وتقديم تجارب من المستوى التالى للمستخدمين. تعد الخدمتان الجديدتان للمحفظة- ذكاء الشبكة والشبكة متعددة القنوات- جزءاً من عروض إريكسون لخدمات الشبكة. وتعتمد هاتان الخدمتان على الذكاء الاصطناعى والتشغيل الآلى والتحليلات التنبؤية لمعالجة البيئة المليئة بالتحديات التى تواجه مزودى خدمات الاتصال من نمو البيانات السريعة وتوفير التكنولوجيات الجديدة مثل تقنية الجيل الخامس على نحو مستمر، والتحول الرقمى، ومصادر المعلومات المتعددة والرؤى الابتكارية.

■ ما هى الاحتياطات التى اتخذتها الشركة لمواجهة انتشار الفيروس؟

تتابع إريكسون جميع التفاصيل الخاصة بتطور وضع فيروس كورونا اعتمادا على ما تقدمه الجهات الدولية والمحلية المختصة من معلومات، ونحن كشركة عالمية، لدينا 100 ألف موظف يعملون فى 180 دولة، صحة وسلامة العاملين لدينا على رأس أولوياتنا لذا اتخذنا عددا من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة العاملين فى إريكسون فى كافة أنحاء العالم.

فمنذ بدأ انتشار فيروس كورونا قمنا بحملات توعية لجميع لموظفينا حول ضرورة نظافة اليدين والمناطق المحيطة بهم سواء فى المنزل أو العمل، والالتزام بكافة الإجراءات التى قامت بها الدولة لحماية المواطنين سواء فى تقليل التجمعات أو التواجد فى الأماكن المزدحمة.

ومنذ من 25 فبراير الماضى، فرضت إريكسون قيودًا عالمية على السفر غير الضرورى لأغراض العمل، واعتبارًا من 27 فبراير، طبقنا إرشادات للسفر الخاص، حيث يُطلب من كل موظف مناقشة عودته إلى العمل مع مديره قبل العودة إلى المكتب، ويجب على الموظفين الذين زاروا دولًا تعتبر عالية الخطورة، طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية العمل من المنزل لمدة 14 يومًا بعد عودتهم، وهذا ينطبق على السفر لأغراض العمل أو السفر الخاص.

ولأن إريكسون فى الظروف العادية تمتلك أنظمة تمكنها من العمل عن بعد ففى هذه الظروف توجد عدد من الدول التى تعمل فيها إريكسون عن بعد بناء على إجراءات تمت بالتشاور مع السلطات المحلية فى هذه الدول.

■ هل هناك أى مشروعات تعاون مع أى جهة رسمية أو خاصة بشأن مواجهة الفيروس؟

تراقب إريكسون عن كثب التطور حول فيروس كورونا الجديد وتتبع توصيات السلطات الوطنية ذات الصلة والهيئات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية.