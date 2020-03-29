شكرا لقرائتكم خبر عن دارسة تكشف العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا ومشكلات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم ربط فيروس كورونا بحدوث مشكلات في القلب، وذلك وفقا لما نشرته جريدة newsweek

وأشارت إلى أن بعض المصابين بفيروس كورونا التاجي يتعرضون لمشاكل في القلب حيث قال مؤلفو الدراسة التى نقلتها النيوزويك عن إحدى المجلات العالمية إن كورونا قد يسبب مشاكل في القلب



هل فيروس كورونا يسبب مشاكل في القلب

وأضافوا الباحثون، أنهم يعتقدون أن المرضى الذين يعانون من حالات معتدلة من COVID-19 أي الذين لا يحتاجون إلى المستشفى أقل عرضة للإصابة بمشكلات في القلب.

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وأضاف الباحثون : من المعقول توقع أن يكون للحالات الحادة والحرجة تأثيرات أشد على نظام القلب والأوعية الدموية بسبب تعرضهم لعدم ضخ الدم بشكل الطبيعي.

وأشاروا إلى أن الفيروسات التاجية الثلاثة والإنفلونزا تسبب مشاكل في القلب بما في ذلك متلازمة الشريان التاجي الحادة حيث يتوقف تدفق الدم إلى القلب فجأة مثل النوبة القلبية أو الذبحة، ومشاكل في معدل ضربات القلب ، وفشل القلب.

وأوضح العلماء أن هذا يرجع على الأرجح إلى مزيج من الالتهاب عبر الجسم وكذلك في نظام الأوعية الدموية.