شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تتيح موقع «التدريس من المنزل» لدعم عملية التعلم عن بعد لمواجهة تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى الوقت الحالى، تتخذ مؤسسات تعليمية كثيرة حول العالم مجموعة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تتنوع بين الإغلاق أو الاستعداد للإغلاق أو تمديد فترات الإغلاق، وبالتالى لن يتمكن نصف الطلاب من ارتياد المدارس أو الجامعات فى مختلف أنحاء العالم.

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وقالت شركة جوجل إن المعلّمين يواجهون عدة تحديات جديدة من نوعها وأبرزها التعلم عن بُعد. وهو ما دفعها لتوفير إمكانية الوصول المجانى إلى ميزات مكالمات الفيديو المتقدمة لتطبيق Hangouts Meet على مستوى العالم وفى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فى ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حتى أول يوليو 2020.

وأعلنت جوجل إتاحة مرجعين إضافيين للحفاظ على التواصل بين المعلّمين والطلاب خلال هذه الفترة، وهما موقع إلكترونى شامل متوفّر باللغة العربية للمعلّمين يسمى «التدريس من المنزل»، بدعم وتعاون من معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات فى مجال التربية، يوفّر المعلومات والنصائح والمواد التدريبية والأدوات المفيدة من جميع منتجات وبرامج Google for Education لمساعدة المعلّمين على مواصلة التدريس خارج الصفوف الدراسية، كما يوفّر لمحة عامة عن كيفية بدء استخدام تقنية التعلُّم عن بُعد، ويشمل ذلك على سبيل المثال كيفية التعليم على الإنترنت، وكيفية إدارة الوصول إلى الدروس وإتاحتها للطلاب، وكيفية التفاعل مع الطلاب، وكيفية التعاون مع معلمين آخرين.

والثانى هو قمة دروسى على يوتيوب وهو عبارة عن قناة مرجعية مصممة لمساعدة الطلاب على تعلّم محتوى عالى الجودة باللغة العربية، لمختلف المواد والصفوف المدرسية، وتعرض محتوى تعليميا من العديد من شركاء YouTube فى الوطن العربى عن طريق قوائم مرتبة وفقًا للبلد والصف والمادة الدراسية. كما تقدم نصائح للطلاب لكيفية الدراسة من المنزل. تشمل القوائم فى القناة مختلف المواد الدراسية مثل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، وعلم الأحياء والكيمياء، وغيرها من المواد التى ستضاف لمختلف المناهج الدراسية والصفوف فى الأيام القادمة.