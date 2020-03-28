شكرا لقرائتكم خبر عن من شعر رأسك حتى قدميك.. تعرف على مدة بقاء كورونا على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض الدراسات عن المدة التى يمكن أن يعيشها فيروس كورونا خارج جسم الإنسان، فهذا الفيروس الصغير الذى لا يتجاوز عمره بضعة أشهر يمكن أن يبقى على الأسطح الصلبة، مثل المكتب لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، كما يبقى كورونا معلقاً فى الهواء لمدة تصل لـ3 ساعات، بحسب ما ذكرت جريدة الهافنتون بوست، لكن ما المدة التى يمكن أن يعيشها فيروس كورونا على سطح جسمك سواء جلدك أو شعرك أو حذائك أو ملابسك.. هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى.

مدة بقاء فيروس كورونا على الجلد والبشرة

إذا كان الفيروس الذى يسبب كورونا COVID-19 يمكن أن يعيش على سطح صلب وناعم لأيام، فكم من الوقت يمكنه البقاء على جلدنا؟

قال موبين إتش راثور، رئيس الأمراض المعدية للأطفال والمناعة فى مستشفى ولفسون للأطفال فى ولاية فلوريدا الأمريكية إن الوقت الذى يمكن أن يعيشه الفيروس على جلدك غير معروف بالضبط، لكن "من الإنصاف أن نقول أنها تظل مدة طويلة بما يكفى للانتشار من شخص لآخر، لذا يجب أن تهتم بنظافة جلدك ويديك.



فيروس كورونا

بقاء فيروس كورونا على أظافرك

إن التنظيف حول وتحت أظافرك لا يقل أهمية عن غسل يديك، فإذا كان طلاء أظافرك يتقشر بعد إغلاق صالونات التجميل فيجب عليك الانتباه عدم استخدام الأظافر الصناعية مثل: الأكريليك والجيل التى قد تشكل بيئة خصبة لفيروس كورونا.

وقالت إليزابيث رانسوم، كبيرة الأطباء بمستشفى Baptist Health في فلوريدا: "لا يوجد أي شيء محدد بشأن الجل أو الأكريليك وهى أظافر صناعية يتم تركيبها، لكن هذه الأظافر الصناعية تخلق المزيد من الشقوق الصغيرة للفيروس ليقيم فيها، ومن ثم يصبح من الصعب تنظيف هذه المنطقة حقًا عند غسل يديك".

وأضافت "الشىء نفسه مع تحت الأظافر.. يجب تنظيف هذه المناطق جيداً حتى لا يختبئ فيها فيروس كورونا".

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن المستشفيات لا تسمح لموظفيها بأن يكون لديهم أظافر طويلة أو أظافر صناعية، لأن الجراثيم يمكن أن تعيش تحتها حتى بعد غسل اليدين أو وضع المطهر، لذا، في حين أنك قد تحب عادةً الأظافر الطويلة، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى التأكد من تنظيفها جيدًا.

بقاء فيروس كورونا على شعرك

الشعر من الأسطح التي قد لا تلمسها كثيراً، لكنه يظل مكانا يعيش على سطحه فيروس كورونا، ولم يحدد العلماء بعد مدة بقاء فيروس كورونا على شعرك ولكنها مدة طويلة تكفي لانتقاله.

وقالت رانسوم إنها لن تكون قلقة بشكل خاص من الشعر أو الجلد في مكان آخر على الجسم يحمل الفيروس، حيث نادرًا ما تتلامس مع الأسطح المصابة، طالما كنت تغسل يديك بشكل متكرر".

وأوضحت "يمكن أن يكون فيروس كورونا في شعرك، ولكن سيكون من الصعب تخيله، فقد يحدث ذلك إذا قام أحدهم بالسعال أو العطس وتناثرت قطرات على شعرك."

ويظل غسل اليدين أفضل طرق الوقاية والحماية، حتى إذا كان الفيروس على شعرك أو جلدك ولمسته بيديك، لأننا نستخدم اليدين طوال الوقت، ونلمس الأشياء باستمرار، ولا نعرف حتى ذلك. ثم نلمس وجوهنا طوال الوقت دون التفكير فى الأمر.



فيروس كورونا

مدة بقاء فيروس كورونا على الملابس

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، عادةً ما ينتقل الفيروس التاجى عن طريق قطرات الجهاز التنفسى (من شخص مصاب بالعطس أو السعال)، ومع ذلك، يلاحظ CDC الأدلة التى تشير إلى أن كورونا قد يظل قابلاً للحياة من ساعات إلى أيام على الأسطح المصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد، والتي تشمل الملابس.

ووفقاً لموقع "Health"، قال أميش أدالجا، خبير الأمراض المعدية وكبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي فى ولاية ماريلاند الأمريكية: ​​"أشك في أنه يمكنك العثور على قابلية بقاء الفيروس لعدة ساعات وربما يوم واحد على الملابس".

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وأضاف "يعتمد ذلك إلى حد كبير على الظروف البيئية – حيث تؤثر درجة الحرارة والرطوبة على نمو الفيروس".

هل أنواع معينة من الأقمشة أكثر عرضة للفيروس من الأنواع الأخرى؟

وقال روبرت أملر، عميد كلية العلوم الصحية والممارسات في كلية الطب في نيويورك وكبير الأطباء السابقين في مركز السيطرة على الأمراض، إن مدة الفيروس تعتمد على النسيج، حيث إن بعض المواد تكون مسامية أى تنفذ منها السوائل أكثر من غيرها.

وأضاف آملر: "يعتقد بعض الباحثين أن الألياف فى المادة المسامية تلتقط جزيئات الفيروس، وتجففها وتكسرها."

وترى الدكتورة جانيت نيشيوات أن مادة البوليستر قد تحتفظ بالجراثيم لفترة أطول من الأقمشة القطنية القابلة للتنفس، لكن جميع أنواع الأقمشة يمكن أن تكون ملوثة".

كم مرة يجب أن تغسل ملابسك؟

إذا لم يثبت أن أى شخص فى أسرتك قد أصيب بفيروس كورونا أو تظهر عليه أى أعراض، يمكنك تنظيف ملابسك كما تفعل عادةً.

لكن إذا كنت فى مكان عام (فى متجر ، على سبيل المثال) ولم يلتزم الأشخاص من حولك بالابتعاد نحو مترين على الأقل عن الأشخاص الآخرين فمن الأفضل أن تغسل الملابس التي ارتديتها في الخارج عندما تعود إلى المنزل.

وكشف البحث الذي أجراه المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية NIAID أن بعض الفيروسات يمكن أن تظل نشطة بعد يومين أو ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ولمدة 24 ساعة على الورق المقوى وأربع ساعات على النحاس، حيث يمكن صنع السوستة والأزرار وأجزاء الملابس الأخرى من هذه المواد، وبالتالي يمكن أن تنقل الفيروس إلى منزلك.

ماذا عن الملابس التي يرتديها شخص مريض؟

إذا كان شخص ما مريضاً بفيروس كورونا في منزلك فيجب اتخاذ احتياطات إضافية عند غسل ملابسه بالإضافة إلى المناشف ومفروشات الأسرة التي لمسها.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بارتداء قفازات يمكن التخلص منها عند التعامل مع الغسيل المتسخ من شخص مريض، ثم التخلص من القفازات بعد الاستخدام مباشرة ثم نظف يديك بمجرد خلع القفازات.

وإذا كنت لا ترتدى القفازات عند التعامل مع الغسيل المتسخ، فتأكد من غسل يديك بعد ذلك، بالإضافة إلى ذلك لا تهز الغسيل المتسخ؛ وإلا قد تنشر الفيروس فى الهواء.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض أنه لا بأس بغسل الملابس المتسخة من شخص مريض بملابس الأشخاص الآخرين، لأن غسل الملابس فى آلة التنظيف سوف يقتل الفيروس.

مدة بقاء فيروس كورونا على الأحذية

ذكرت أخصائية الأمراض المعدية ماري إي شميدت هافبوست، أن فيروس كورونا قد يكون قادرًا على العيش على الأحذية لمدة خمسة أيام أو أكثر، بناءً على الدراسات التي أجريت على مواد مشابهة لتلك المستخدمة في الأحذية.

ويمكن تنظيف الأحذية يدويًا باستخدام المنظفات والمطهرات؛ قد تكون بعض الأنماط قابلة للغسل بالغسالة أيضًا، على الرغم من أن تعقيم حذائك لا يمكن أن يضر، فقد أشار الخبراء إلى أن غسل اليدين والحفاظ على المسافة الجسدية من الأشخاص الآخرين هو الإجراء الأكثر فعالية للحد من انتقال كورونا.

وفي العام الماضي، طلبت شركة التجزئة رافيل لتجارة الأحذية البريطانية للسيدات دراسة لدراسة نظافة الأحذية ووجدت الدراسة أن نعال الأحذية تحمل بكتيريا وفطريات أكثر من وجوهها، جذبت الأحذية التي يتم ارتداؤها في المكتب بكتيريا أقل من الأحذية التي يتم ارتداؤها في الليل.