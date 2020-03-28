تعرف علي أهم أعراض أقل شهرة لفيروس كورونا أبلغ عنها المصابين

كشفت صحيفة "The Sun " البريطانية، عن أعراض وعلامات الإنذار المبكر لفيروس كورونا وغير معروفة وأقل شهرة من السعال الجاف، وارتفاع درجة الحرارة، والتعب، كما أن البعض قد يعانون أيضًا من صعوبات في التنفس، هذه الأعراض خفيفة أبلغ عنها عدد من الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفيروس

وهناك بعض الأعراض لفيروس كورونا غير المعروفة وأقل شهرة والتي لا يجب تجاهلها وهي:.

اعراض لا يمكن تجاهلها اعراض لا يمكن تجاهلها

فيما يلي بعض المؤشرات التي قد تدل على الاصابة بفيروس كورونا..

1.آلام المعدة..

بعض مرضى فيروس كورونا "Covid-19 " ،أبلغوا عن آلام في البطن قبل ظهور الأعراض المعروفة الأخرى، تشير دراسة جديدة، نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الأشخاص قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال ، عندما يصابون بفيروس كورونا.

قام الباحثون بتحليل بيانات من 204 مريضا يعانون من فيروس كورونا "Covid-19 " مقاطعة هوبي الصينية، واكتشفوا أن 48.5 % من هؤلاء المرضى وصلوا إلى المستشفى بأعراض مثل الإسهال والقيء أو آلام البطن.

قالت اسلا هاسلام29 عامًا، من بالهام، جنوب غرب لندن، كنت أعاني من مشاكل في المعدة أثناء الاصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه "عندما استيقظت في منتصف الليل، لاحظت أنفي مسدودا، وكنت أشعر بالم فى جميع جسدى، وشعرت بتعب شديد وتعرق وحمى، لقد كنت أعانى بالقلق وعدم النوم بسبب الآلام الجسدية الشديدة، لم أشعر بأي شيء من هذا من قبل.

2.التهابات العين وفقدان الطعم والرائحة..

حذر الأطباء من أن فقدان الطعم أو الرائحة يمكن أن يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا التاجي.

قالت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، والتي تمثل خبراء في طب الأذن والأنف والحنجرة، إن أولئك الذين يفقدون هذه الحواس يجب أن يعزلوا أنفسهم على الفور، حتى لو لم يكن لديهم أعراض أخرى، مضيفين بأن التهاب الملتحمة بالعين قد تكون علامة أخرى.

وقالت الدارسات، إن بداية دخول فيروس كورونا غالبًا ما تكون من منطقة العين والأنف والحنجرة، حيث قد يسبب الفيروس أيضا (فقدان حاسة الشم والتذوق)، قد يعني أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أخرى، ولكن مع فقد هذا الشعور فقط قد يضطرون إلى عزل أنفسهم مرة أخرى للحد من انتشار الفيروس.

يُعتقد أن فقدان القدرة على الشم أو التذوق قد يكون بسبب تدمير الخلايا في الأنف والحنجرة.

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يقول الخبراء، إنه يمكن أن يلاحظه الأشخاص عادة بعد الإصابة بأنواع أخرى من الفيروسات التاجية، مثل نزلات البرد.

قال البروفيسور كارل فيلبوت، من كلية الطب في نورويتش: "لقد تم ربط فيروس كورونا بفقدان حاسة الشم بعد الاصابة بالفيروس، وهو الذي يستمر بعد البرد، مشيرا إلى أن هناك العديد من فيروسات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تسبب مشاكل في الشم، والآن مع فيروس كورونا" Covid-19"، يحدث فقدان للشم بصورة مؤقتة..

3.الصداع وعدم التركيز ..

قالت مريضة أخرى، إنها تعافت مؤخرًا من فيروس كورونا Covid-19، وكانت تعانى أيضًا من إعاقة عقلية غير عادية قبل تفاقم أعراضها.

قالت كريستي، من سياتل، إن مرضها بدأ بحمى متعددة الأيام تطورت إلى احتقان في الجيوب الأنفية، وصداع جعل من المستحيل التركيز.

4. التعب..

من الأعراض الأخرى التي أبلغ عنها مرضى الفيروس التاجي الشعور بالإرهاق الشديد قبل ظهور الأعراض.

وفقًا لتقرير نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أفاد ما يصل إلى 44 % من أولئك الذين دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا Covid-19 كانوا يعانون من الإرهاق والتعب.

قالت تشيارا ديجالورلينزو، 25 سنة، التى كانت تعانى من فيروس كورونا" كوفيد 19" إن مرضها بدأ بالحمى والتعب، لكنها عرفت أنه أكثر خطورة من الأنفلونزا عندما أصيبت بضيق في صدرها جعلها تشعر بضيق في التنفس.

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