تعرف علي كيفية غسل ملابس وفوط مصابى كورونا

التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا يحتاج إلى اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية مشددة للغاية لمنع انتقال العدوى لأى شخص يتعامل مع المريض سواء من الأطباء أو الفرق الطبية داخل المستشفيات والمراكز المخصصة للحجر الصحى .

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تم التأكيد على اجراءات التعامل مع متعلقات مرضى كورونا الشخصية من ملابس وفوط وأى متعلقات يلمسها المريض وذلك لمنع انتقال العدوى لاى شخص يلمس هذه الاشياء .

وأكدت منظمة الصحة العالمية عير موقعها الرسمى الطريقة الصحيحة لغسل الفوط والملابس المتسخة للمرضى المصابين بعدوى كورونا وهى :

ينبغي لجميع الأفراد الذين يتعاملون مع فوط وملابس المرضى المصابين بعدوى كورونا القيام بما يلي:

1- ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة وتشمل القفازات المتينة والكمامة وحماية العينين واقي الوجه والنظارات الواقية ورداء طبي بأكمام طويلة ومريلة إذا لم يكن الرداء مقاوماً للبلل وأحذية طويلة أو مغلقة قبل لمس أي أغطية وملابس متسخة.

2- الحذر من حمل الملابس المتسخة قريباً من الجسم، ووضعها في حاوية مانعة للتسرب ومميزة بوضوح كيس أو دلو مثلاً.

3- إذا كان على الثياب المتسخة أي فضلات صلبة، مثل الغائط أو القيء، يتعين كشطها بحذر بواسطة أداة مسطحة صلبة ورميها في المرحاض المكان المخصص لها قبل وضع الملابس المتسخة في الحاوية المخصصة وإذا لم يكن المرحاض في غرفة المريض نفسه، فتوضع الفضلات في دلو مغلق للتخلص منها في المرحاض.

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4- غسل الأغطية والملابس المتسخة وتعقيمها، حيث يوصى بتنظيف الملابس والأغطية المتسخة عن طريق غسلها في الغسالة بمسحوق الغسيل وماء دافئ تتراوح درجة حرارته تتراوح بين 60 و90 درجة مئوية وإذا لم تتوفر الغسالة فيمكن نقع الملابس في الماء الحار والصابون في حوض كبير واستخدام عصا لتحريكها بحذر لتجنب رذاذ الماء، وإذا لم يتوفر الماء الحار فيمكن نقع الملابس في سائل الكلور المركز بنسبة 0.05 % لمدة 30 دقيقة تقريباً.

5- وأخيراً تُشطف الملابس بالماء النظيف وتُترك لتجف تماماً تحت أشعة الشمس.

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