تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودينج الشيكولاتة

المقادير 3 x كوب لبن كامل الدسم

3 x معلقة كبيرة نشا

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x كوب كاكاو (نسكويك)

1 x رشة فانيليا

½ x كوب سكر الطريقة: تذاب المقادير كلها مع بعضها في الحليب البارد ثو توضع علي نار هادئة مع التقليب المستمر حتي تنضج وتتقل.

تصب في اكواب او كاسات التقديم و تدخل الثلاجة حتي تبرد.

يزين الوجه عند التقديم بالكريم شانتيه وحبات الكريز. بالهناو الشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الشيكولاتة بالكريمة

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