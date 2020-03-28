تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدوريتوس

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x كوب دقيق ذرة

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة ملح

¾ x كوب ماء الطريقة: قومي بتقليب الدقيق مع الملح في إناء عميق واخلطيه بالزبدة وضيفي الماء إلى العجين بالتدريج أثناء الخفق.

قومي بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة جدًا.

قومي بفرد الكرات وقطعيها على هيئة مثلثات.

اتركي العجين لمدة ربع ساعة حتى يرتاح ثم قومي بقلي المثلثات في زيت ساخن وارفعيها بعد أن تصبح ذهبية اللون.

اتركيها لتصفي الزيت في طبق مغطى بأوراق النشاف ثم قدميها مع الكاتشب كوجبة خفيفة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بزبدة الفول السوداني تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكيكة الاسفنجية

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