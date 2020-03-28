أخصائي يكشف طريقة تحضير مطهر يد فعال ضد "كورونا" في المنزل

غير فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - تصنيف قائمة أكثر المنتجات مبيعًا، حيث جعل الوباء "مطهرات اليد والسطح" في المرتبة الثانية كأكثر المنتجات مبيعًا بعد الأقنعة الطبية، وذلك بسبب تفشي الوباء في أنحاء عدة من البلاد.

وكشف أخصائي السموم، أليكسي فودوفوزوف، في حديث صحافي، عن طريقة تحضير مطهر اليد في المنزل، قائلًا: "يمكن تحضير مطهر اليد، من المواد الكيميائية المنزلية العادية، الموجودة في أي متجر قريب ومزجها لصنع أداة رخيصة وفعالة"، موضحًا أنه عبارة عن مزيجًا رخيصًا من الكحول والغليسرين وبيروكسيد الهيدروجين، يقضي على البكتيريا والفيروسات بشكل فعال.

وتابع حديثه: "يمكن أن يعتمد هذا المطهر على كحولين - إيثيل أو إيزوبروبيل، ويوصى بشدة بعدم أخذ أي شيء آخر كأساس، حيث يجب أن يكون هناك على الأقل 65-70% من حجم الكحول، وهو ليس بنسبة 33%K بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ الغلسرين العادي و3% بيروكسيد الهيدروجين.

ونوه إلى أن هذه المواد متوفرة في متاجر البناء أو في متاجر المواد الكيميائية، بما في ذلك المنزلية، أو يمكن شرائها عبر الإنترنت، مشددًا على عدم مسح الهواتف ولوحات المفاتيح والأجهزة التقنية الأخرى باستخدام مطهر الإيثانول والكحول، وعدم وضع اليد في الفم. لأن هذا المزيج مخصص حصريًا للاستهلاك الخارجي, وأوصى بالإطلاع على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت. حيث يمكن العثور على العديد من الوصفات لإعداد المطهرات في المنزل.

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