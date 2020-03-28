امرأة بريطانيا تتسوق داخل "كرة زوربينج " عملاقة خوفًا من"كورونا"

بسبب فيروس كورونا، أصاب الجنون والهوس العديد من البشر والذين باتوا يخشون من الفيروس ولا يمكنهم البقاء في المنزل طول الوقت، حيث يلجأ الكثيرون إلى أمور غير واقعية لحماية أنفسهم من الفيروس، وهو ما يظهر في تصرف سيدة دخلت متجر بهيئة غريبة، بحسب صحيفة "ذا صن"، فإن امرأة بريطانية دخلت متجر، وهى داخل كرة زوربينج في محاولة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

كرة زوربينج هي كرة شفافة عملاقة، يمكن للشخص دخولها، وتستخدم لاحدى الرياضات، حيث تظهر المرأة البريطانية وهى داخل الكرة، وتقوم بشراء الطعام، حيث يتبعها أحد العاملين بالمتجر، ويقوم بتعبئة ما تريده، حيث قالت إنها تحاول عزل نفسها بهذه الطريقة من الفيروس.

المتسوقون في المتجر انتابتهم الدهشة من هذا الطريقة للتسوق، بينما كانت المرأة التي يبدو أنها تدعى تريسي تتدحرج في المتجر، وقد انتشرت هذه اللقطات في متجر موريسونز في هيرن باى.

وكانت أعداد الوفيات المتأثرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 463 حالة في بريطانيا، حيث أعلنت عن تسجيل 43 حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصل عدد حالات الوفاة إلى 437 حالة حتى الآن.

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وقررت السلطات البريطانية، إنشاء مستشفى جديد بمركز "إيكسيل" للمعارض بشرق العاصمة البريطانية، لندن، بطاقة استيعابية قدرها 4 آلاف سرير وذلك لاستقبال ومعالجة الحالات الخطرة لمرضى عدوى فيروس كوفيد-19.

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