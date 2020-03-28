تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طريقة عمل الزبادي في المنزل

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة لبن بودرة

1 x لتر حليب كامل الدسم (دافئ)

1 x كوب زبادي (جاهز)

½ x معلقة صغيرة عصير ليمون الطريقة: هندفى الفرن قليلا قبل ما نبدأ نجهز الزبادى.

فى بولة هنضيف اللبن الدافئ وهنضيف عليه اللبن البودرة ونقلبهم كويس بمضرب بيض لحد ما اللبن البودرة يدوب تماما.

هنضيف الزبادى إلى اللبن ونقلب كويس لحد ما الخليط يتجانس.

هنضيف قطرتين من عصير الليمون للخليط علشان الزبادى يتماسك ونقلب كويس.

هنصب الزبادى فى أوانى فخارية وترص فى الفرن الدافى لمدة 6 ساعات أو لحد ما الزبادى يتماسك, المهم منفتحش عليه قبل 4 ساعات على الأقل.

هنغطى الزبادى ونحفظه فى الثلاجة ويقدم بارد.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركوكتيل الليمون تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرحلى القمح بالحليب

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