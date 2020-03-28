تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الوافل

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد بيضة

3 x معلقة صغيرة سكر

2 x كوب دقيق (منخول)

1 ¼ x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة خل

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x رشة ملح

½ x كوب زبدة الطريقة: فى وعاء نفصل الصفار عن البياض ونضرب بياض البيض مع ذره الملح ومعلقه الخل حتى يتماسك.

فى وعاء اخر هنخفق صفار البيض مع الفانيليا والسكر كويس اوى ثم نضيف الزبده ثم اللبن ثم الدقيق والباكينج بودر ونضرب كويس.

ثم هنضيف بياض البيض على الخليط السابق ونقلب من تحت لفوق.

ندهن ماكينه الوافل زبدة بسيط من فوق ومن تحت.

نضع كبشه من خليط الوافل ونفرده على الماكينه ونغلق الماكينه بدون كبس و يترك لمده خمس دقائق. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بزبدة الفول السوداني تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكيكة الاسفنجية

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