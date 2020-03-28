تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الايس كريم البيتي

المقادير

5 x معلقة كبيرة كاكاو (خام)

4 x معلقة كبيرة سكر

3 x معلقة كبيرة زبدة (أو سمن)

1 ½ x كوب حليب كامل الدسم

الطريقة:

هنطلع الكيس المتجمد من التلاجة ونقوم بتقطيع الكيس و نطلع الحليب على صينية معدن – و نقطع الحليب الى مكعبات صغيرة

فى كوب هنضيف ٢ معلقة كبار كاكاو خام و شوية قطرات من اللبن ونقلبهم عشان نعمل العجينة

نضيف اللبن بالتدريج و نقوم بتقليبه لحد ما يتملئ الكوب باللبن نضيف الكوب فى وعاء على النار ونضيف 3 معالق كبيرة سكر ومعلقة زبدة ونستمر فى التسخين حتى تسيح الزبدة ويذوب السكر بشكل تام

نقوم بتكسير قالب الشيكولاتة و نحطه فى الوعاء و نقوم بالتقليب حتى يسيح ثم نسيب الصوص ليبرد قليلا (لازم يكون الصوص سائل لكن في نفس الوقت متماسك قليلا– لو لقيناه لسه خفيف نضيف ملعقة تانية من الزبدة او السمن ونسيحها)

نقوم بصب الصوص فى برطمان زجاجي و لازم نغطيه ونحطه فى الثلاجة ونصب منه على اكواب الايس كريم قبل ما نقدمه

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