تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تغميسة الجبنة الفيتا مع الفلفل الأحمر

المقادير 4 x معلقة كبيرة زيت زيتون

¼ x كيلو جبنة فيتا

⅛ x كيلو فلفل أحمر حلو الطريقة: يغسل الفلفل الأحمر وننزع القلب ويقطع.

ثم فى الكبة نضع الفلفل الأحمر مع زيت الزيتون ونخلط جيدا حتى ينعم.

ثم يوضع فى وعاء عميق ونضع فوقه الجبنة ونقلب حتى يختلطوا.

يغرف فى طبق التقديم ويرش فوقها القليل من زيت الزيتون وتقدم باردة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الأبيض المفلفل

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