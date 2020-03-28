تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا

المقادير 2 x معلقة كبيرة جبنة فيتا (قليلة الدسم)

2 x عدد بيضة (مضروبين)

1 x كوب بروكلى (مقطع لقطع صغيرة)

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

½ x معلقة صغيرة ملح

¼ x معلقة صغيرة شبت (مجفف) الطريقة: فى طاسة على النار هنضيف زيت الزيتون ونسيبه يسخن.

هنضيف قطع البروكلى ونقلبهم كويس لمدة 3 دقائق.

فى بولة صغيرة هنخلط البيض والجبنة والملح والشبت كويس وبعدين هنضيف الخليط للطاسة

هنسيب الخليط يستوى لمدة دقيقتين ويقدم مع عيش سن أو براون توست. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبروكلى والدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بالزيتون والجبنة الرومى

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