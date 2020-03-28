بريطاني يروي آلام المعاناة مع فيروس كورونا

تحدث بريطاني يدعى أندي هاردويك عن تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصارع لالتقاط أنفاسه والحديث عن الأعراض التي مر بها.

هاردويك (51 عاما) يتمتع بلياقة بدنية وصحية جيدة، ويذهب للصالات الرياضية ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا، ويعاني من الربو في بعض الأحيان فقط، لكن أطاح به فيروس كورونا الجديد أرضا، وحثه أصدقاؤه وعائلته على تصوير فيديو يوضح مدى خطورة مرضه.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية ما قاله هاردويك خلال مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته أكثر من 37 ألف مرة عبر "فيسبوك"، حيث أوضح أنه يعاني آلاما بالعمود الفقري والظهر والعنق، قائلا: "لا ترغب في الحديث، تصاب بصعوبة في التنفس حال تحركت بالأرجاء ولا تريد رفع رأسك عن الوسادة".

وظهر الأب لطفلين من مدينة ويكفورد بمقاطعة إسكس شرق إنجلترا عبر مقطع الفيديو وهو يصارع من أجل إبقاء عينيه مفتوحتين والحديث أمام الكاميرا، قائلا: "يأتي بالفعل على موجات، تشعر براحة طفيفة في بعض الأحيان، ثم تذهب.. إنه يؤلم حقا، لا يشبه أي شيء مررت به من قبل، لن أتمناه لأعدائي".

وطبقا لزوجة هاردويك، نيكولا، قال كثير من الأصدقاء إنهم لم يتعرفوا حتى على زوجها خلال مقطع الفيديو، مضيفا: "كان الأمر أشبه كما لو أن كل شيء غادره، كل الطاقة".

وقال هاردويك إن المرض بدأ، الجمعة، مع "سعال جاف جدا" أصاب حلقه باحتقان، مضيفا: "تبدأ الشعور بالسوء بصورة عاملة، ثم ستجد أن رئتيك ستضيق".

لم يكن الأب البريطاني يعاني من حمى في البداية، لذا ذهب إلى الفراش متوقعا أن تنتهي الأعراض بعد حصوله على قسط من النوم، لكنه استيقظ بعد بضع ساعات مصابا بحرارة وفقدان للقدرة على التنفس بشكل جيد.

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وقال: "كنت متعرقا ومتنديا، لكن متجمدا، ولم أستطع الشعور بالدفء، كما شعرت بعطش مستعر".





وبعد اتصاله برقم الطوارئ، قيم أحد الأطباء حالته عبر الهاتف، مرجحا من خلال أعراضه أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ووجهه بمعاودة الاتصال حال تدهورت قدرته على التنفس، وكان في حاجة لتلقي الرعاية بالمستشفى.

وأوضح الأب البريطاني أنه على الرغم من أن الپاراسیتامول ساعد في تقليل حرارته، لم تمنحه بخاخ الربو الكثير من المساعدة فيما يتعلق بصعوبة التنفس.

وقال: "إذا أصبت بالسعال، فإنه مؤلم للغاية، حال شعرت بالحاجة للضحك، لا تفعل، لأنه مؤلم جدا".

واختتم الأب البريطاني مقطع الفيديو بمناشدة للناس بالبقاء بالمنزل، قائلا: "رجاء، ابقوا بعيدين عن بعضكم البعض، احترموا بعضا. حال أصيب آباؤنا أو أجدادنا بهذا، وهم ضعفاء وغير أصحاء، أكره التفكير فيما سيحدث لهم. سيصبحون رقما. ابقوا آمنين".

وتعتقد عائلته أنه التقط الفيروس أثناء سفره إلى لندن بغرض العمل، على الرغم من أنه يعمل من المنزل منذ 18 مارس/آذار.

ويوم الأربعاء، قالت نيكولا زوجته إن حالته تحسنت وأنه بدأ التنفس بصورة أيسر، وهو تطور مرحب به بعد أيام من مشاهدتها معاناة زوجها.