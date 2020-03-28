تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بالزيتون والجبنة الرومى

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كوب زيتون اسود (مخلي)

1 x كوب أرز عادى

1 x كوب زيتون أخضر (مخلي)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب جبنة رومي (مبشورة) الطريقة: شوحى الأرز مع البصل المفروم فى الزيت على النار .

ضيفى الزيتون والملح والفلفل الأسود .

و بعدين ضيفى الماء وإتركى الخليط حتى تمام النضج .

أغرفى الأرز بالزيتون وهو ساخن ورشى على الوجة جبنة رومى مبشورة . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن سجق بالجبنة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بسمتي بالكركم

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