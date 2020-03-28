تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شرائح بيكاتا الديك الروم

المقادير

2 x كوب مرق الدجاج

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع شرائح)

1 ½ x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب كوسة (شرائح)

1 x كوب جزر (شرائح)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كوب فاصوليا خضرا

½ x كيلو صدور ديك رومي (بدون جلد أو عظم مقطع شرائح)

¼ x كوب لبن كامل الدسم

¼ x كوب بقدونس طازج (مفروم للتزيين)

الطريقة:

هنرقق شرائح الديك الرومي (توضع علي لوح تقطيع اللحوم بين طبقتين من أكياس النايلون مع الطرق الخفيف عليها).

هنتبل شرائح الديك الرومى في صينية بالملح والفلفل، وتغمس في الحليب.

هنرش الصدور بقليل من الدقيق، ونتخلص من الدقيق الزائد.

هنسخن زيت الزيتون في طاسة علي نار متوسطة .

هنحمر صدور الديك الرومي في زيت الزيتون إلي أن تصبح ذهبية اللون من الجهتين (حوالي 3- 4 دقائق) ، وترفع وتترك جانبا.

هنضيف لزيت الزيتون المتبقي من التحمير الآتي (الزبد وعصير الليمون ومرق الدجاج وملعقتين كبيرتين من الدقيق ) وهنقلب كويس علي النار حتي يتكون صوص خفيف (صلصة بيضاء)

أول ما الخليط يبدأ في الغليان ، توضع صدور الديك الرومي مع الخليط ، وتخفض الحرارة حتي تنضج شرائح الديك الرومي.

هنرص الشرائح في طبق التقديم ، وتوضع فوقها الصلصة المتبقية (صلصة الليمون والزبد ).

هنزين الوجه بالبقدونس المفروم ، وتقدم مع شرائح الخضار السوتيه.

بالنسبة لعمل الخضار السوتيه : نضع جميع الخضروات في المقلاة مع قليل من زيت الزيتون و ملح و فلفل و معلقة بصل مفروم و تقلب جيدا.. بالهنا والشفا.

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