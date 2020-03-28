تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الباستا وشرائح الديك الرومي

المقادير 500 x جرام مكرونة (حلزونية)

6 x شريحة ديك رومي

3 x عدد عيدان كرفس

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x معلقة صغيرة كارى أصفر

1 ½ x كوب مايونيز

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مفروم ناعم)

1 x حزمة بصل أخضر (مفروم)

¾ x كوب لبن رايب

0.65 x كوب مستردة الطريقة: نقوم بسلق المكرونة دون أن تطرى ونقوم بتصفيتها.

نحضر وعاء غويط ونخلط فيه جميع المكونات ثم يقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الأبيض المفلفل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة العدس والمكرونة

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