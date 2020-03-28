تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة تاتان

المقادير

160 x جرام سكر بنى

150 x جرام دقيق

5 x عدد تفاحة (أخضر)

2 x معلقة كبيرة ماء (ثلج)

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

½ x كوب زبدة (من الثلاجة مقطعة مكعبات)

½ x كوب زبدة (لينة)

½ x معلقة صغيرة قرفة

0.33 x كوب ماء

الطريقة:

في وعاء نضع الدقيق والملح والزبدة ونفرك الزبدة في الدقيق بواسطة شوكة.

نضيف الماء البارد ونفرك بالشوكة وليس بأيدينا، نحذر تماما العجن بأيدينا.

نقوم بتجميع العجين ونغلفه بنايلون غذائي ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

في هذه الأثناء يقشر التفاح ويقطع شرائح ونضع عليه معلقة عصير الليمون حتى لا يتغير لونه.

في قدر على النار متوسطة نضع السكر والزبدة والماء والقرفة ونقلب جيدا ثم نضيف قطع التفاح ونقلب جيدا، لمدة 20 دقيقة مع التحريك جيدا حتى لا تلتصق بالقدر.

في صينية فرن دائرية مدهونة زبدة نصف شرائح التفاح بالسائل الذي خرج منه.

نخرج العجين من الثلاجة ونقوم برقها بواسطة النشابة على سطح مرشوش بالدقيق حتى لا تلتصق بالرخامة، بحيث يصبح قطر العجينة اكبر من قطر الصينية.

نفرد العجينة على التفاح ونتخلص من الزوائد على الاطراف بواسطة سكين، ونقوم بعمل فتحات صغيرة في العجين بشوكة او سكين حتى يخرج البخار من العجين.

نضع الصينية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية ، لمدة 25 دقيقة او حتى تصبح التارت بلون ذهبي.

تخرج من الفرن وندعها حوالي 5 دقائق ثم نقوم بقلب التارت على طبق التقديم، ويقدم.

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