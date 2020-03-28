القاهرة - لايف استايل
المقادير
3 x معلقة كبيرة زبدة
2 x عدد فص ثوم مهروس
1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x عدد بصل أخضر
1 x رشة شطة (أو حسب الرغبة)
1 x كوب لبن كامل الدسم
1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
½ x معلقة صغيرة روزمارى
½ x كيلو بطاطس
½ x كيلو لحمة مفرومة
½ x معلقة صغيرة زعتر مجفف
¼ x معلقة صغيرة جوزة الطيب
الطريقة:
تقطع البطاطس بقشرها، وتغلى في ماء مالح لمدة 15 دقيقة، حتى تمام النضج، ثم تقشر وتهرس وهي ساخنة ونضعها جانبا.
تسخن معلقة زبدة في مقلاة ونشوح البصل مع رشة ملح حتى يذبل، ثم نضيف التوم.
نضيف اللحم مع البهارات والشطة والملح والفلفل ونقلب جيدا، وندع اللحم على نار متوسطة حتى يأخذ اللون البني.
يسخن اللبن وتذوب فيه الزبدة مع رشة ملح وفلفل اسود، ثم نضيفه للبطاطس ونقلب جيدا.
ندهن صينية بالزبدة، ثم نضع طبقة اللحم اسفل وفوقها طبقة البطاطس، وتطهى في فرن ساخن على درجة 160 مئوية، لمدة 50 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبى ثم تقدم بالهنا والشفا.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاطس المقلية بالخل والملح
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة شيبرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.