تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة شيبرد

المقادير

3 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصل أخضر

1 x رشة شطة (أو حسب الرغبة)

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة روزمارى

½ x كيلو بطاطس

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x معلقة صغيرة زعتر مجفف

¼ x معلقة صغيرة جوزة الطيب

الطريقة:

تقطع البطاطس بقشرها، وتغلى في ماء مالح لمدة 15 دقيقة، حتى تمام النضج، ثم تقشر وتهرس وهي ساخنة ونضعها جانبا.

تسخن معلقة زبدة في مقلاة ونشوح البصل مع رشة ملح حتى يذبل، ثم نضيف التوم.

نضيف اللحم مع البهارات والشطة والملح والفلفل ونقلب جيدا، وندع اللحم على نار متوسطة حتى يأخذ اللون البني.

يسخن اللبن وتذوب فيه الزبدة مع رشة ملح وفلفل اسود، ثم نضيفه للبطاطس ونقلب جيدا.

ندهن صينية بالزبدة، ثم نضع طبقة اللحم اسفل وفوقها طبقة البطاطس، وتطهى في فرن ساخن على درجة 160 مئوية، لمدة 50 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبى ثم تقدم بالهنا والشفا.

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