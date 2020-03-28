تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفتوش السعودي

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة نعناع

2 x معلقة كبيرة زعتر (أخضر)

2 x عدد عصير ليمون

1 x عدد خيار

1 x رشة ملح

1 x عدد خس (مقطع)

1 x عدد طماطم

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x عدد خبز (عربي محمص)

1 x معلقة كبيرة دبس الرمان

1 x معلقة كبيرة سماق الطريقة: نقوم بتقطيع الخضروات إلى مكعبات ونضعهم في وعاء كبير.

نقوم بتتبيل الخضروات بالسماق والملح ودبس الرومان وزيت الزيتون والنعناع والليمون.

ثم نضيف مكعبات الخبز المحمص ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الطماطم بالريحان و الثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالليمون

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