"الكلاب" يُشاركون البشر في حربهم على وباء كورونا

عمل دؤوب ومحاولات من أشخاصًا لا يكلون ولا يملون، من أجل الحصول على علاج لفيروس كورونا المستجد، الذي ضرب مختلف البلدان حول العالم، مُخلفًا وراءه آلاف الضحايا، ومئات الآلاف من المصابين، وأدخل الملايين في حالة من العزلة تحت مسمى "الحجر الصحي المنزلي"، حيث بدأت القطاعات المختلفة حول العالم محاولة محاربته بشتى الطرق، آخرها كان لمنظمة بدأت بتدريب الكلاب على اكتشاف المرض بالشم.

وبدأت منظمة "كلاب الكشف الطبي" الخيرية ببريطانيا، باختبار عدد من الكلاب، لمعرفة إذا ما كان بإمكانها اكتشاف إصابة الشخص بفيروس كورونا عن طريق شمه، ودربت المنظمة الكلاب لاكتشاف رائحة الملاريا والسرطان والباركنسون بنجاح في السابق، وفقا لموقع " بي بي سي".

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ومن المقرر أن يتم اختبار الكلاب البوليسية المتخصصة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الكشف عن فيروس كورونا، بإجراء اختبارات بالتعاون مع جامعة دورهام، حيث قالت رئيس المنظمة، كلير غيست، إنهم في مرحلة الاختبارات للكلاب كي يستطيعوا التعرف على رائحة الفيروس بطريقة آمنة، وأكد قائلة "مبدئيا، نحن متأكدون من أن الكلاب ستتمكن من التعرف على رائحة فيروس كوفيد-19"، موضحة أنه إذا ثبت ذلك فيمكن استخدام الكلاب لفحص أي شخص، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم أعراض.

وقالت الطبيبة غيست: "سيكون ذلك سريعا وفعالا وغير جراحي، وسيتيح لموارد وزارة الصحة المكلفة بأن تستخدم في الأماكن الضرورية، بينما تستخدم الكلاب في الأماكن الأخرى".

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وقال رئيس قسم السيطرة على الأمراض ببريطانيا، البروفيسور جيمس لوغان، إن الأبحاث السابقة أظهرت أن الكلاب يمكنها اكتشاف رائحة عدوى الملاريا بمستوى دقة "أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية للتشخيص".

وقالت منظمة "كلاب الكشف الطبي" إن كل مرض له رائحة فريدة خاصة به، وفقا لموقع "بي بي سي"، موضحة أن الكلاب يمكن أن تكون جاهزة في غضون 6 أسابيع للمساعدة في تقديم "تشخيص سريع".

وأكد البروفيسور ستيف ليندسي، من قسم العلوم الحيوية بجامعة دورهام، أنه يمكن استخدام كلاب الكشف في المطارات لتحديد الأشخاص المصابين بالفيروس بسرعة، قائلًا: "سيساعد ذلك على منع ظهور المرض مرة أخرى بعد أن نضع الوباء الحالي تحت السيطرة."

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