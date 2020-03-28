الأمير هاري وميغان ماركل منعزلان في منطقة "هوليوود" مع طفلهما آرشي

كشفت صحيفة "ذان صن" أن ميغان ماركل، منعت زوجها الأمير هاري من السفر لرؤية والده الأمير تشارلز، الذي أعلن مؤخرًا عن إصابته بفيروس "كورونا"، واكتفت فقط بالحديث عبر الهاتف، حيث كان آخر مرة رأى فيها "هاري" والده في خدمة "الكومنولث" السنوية في دير "وستمنستر" في لندن 9 مارس/آذار الجاي، حيث يمكث "تشارلز" في عزلة ذاتية في مزرعة بالمورال في أسكتلندا مع زوجته كاميلا.

ومن جهة أخرى غادر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، "جزيرة فانكوفر" في كندا التي أقاما بها منذ قرار النفصال عن العائلة المالكة البريطانية، على ألا يعودا إليها ويقيمان حاليا في منزل في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط مخاوف من إغلاق ا لحدود بين الولايات المتحدة وكندا بسبب فيروس "كورونا"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مصدر ملكي للصحيفة، إن السبب وراء ذلك، يرجع إلى رغبة الزوجين في أن يكونا قريبين من وكلاء هوليوود والعلاقات العامة" وكذلك أصدقاء ميغان ووالدتها دوريا ريجلاند، موضحًا أنهما الآن منعزلان في منطقة هوليوود مع طفلهما آرشي البالغ من العمر عشرة أشهر، وكانت قد شوهدت دوريا وهي تسير مع كلبها في منطقة فيو بارك في لوس أنجلوس يوم الخميس.

Advertisements

وكشفت تقارير سابقة أن ميغان وهاري كانا معزولين ذاتيا في كندا، وأوضح أصدقاء ميغان في ذلك الوقت أن زوجها يشعر بالخوف والقلق من إصابة الملكة ووالده الأمير تشارلز بفيروس كورونا، فيما أضاف صديق لميغان أيضا أن هاري يتواصل مع الأمير ويليام والملكة على أساس ثابت للغاية، مشيرة إلى أن أزمة كورونا قد قربتهم بالفعل من بعضهم البعض، وخاصة هاري وشقيقه، إلا أن "هاري" لعائلته إنه سيفعل ما بوسعه للمساعدة من كندا، وكان قد أمر هاري وميغان الموظفين في كندا باتباع بروتوكول النظافة الصارمة وارتداء القفازات.

قد يهمك أيضاً :