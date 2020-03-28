كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 01:41 مساءً - يولد الأطفال بمستوى معين من القدرة على السمع، وتتحسّن حاسة السمع مع نمو الطفل. يحقق الأطفال معالم سمعية مرتبطة بالعمر، وقد يشير نقص هذه الإنجازات إلى مشاكل في السمع. ولكن كيف يمكن للوالدين معرفة ذلك؟ الدكتور ماهر الجوهري استشاري سمع الأطفال يوضح لنا من خلال هذا المقال متى يبدأ الأطفال في السمع بعد الولادة.



متى يبدأ الأطفال السمع بعد الولادة؟



وفقاً للرابطة الأميركية للسمع والنطق (ASHA)، يبدأ الأطفال في التفاعل مع الأصوات في عمر ثلاثة أشهر. يُعتقد أن الطفل، كجنين، يبدأ في التعرف على الأصوات والتفاعل معها منذ الشهر السادس أو السابع من الحمل.

لكن التطور السليم للسمع يحدث عند الأطفال فقط بعد ولادتهم.



تنمية السمع لدى الأطفال حديثي الولادة



وفقاً للمعهد القومي الأميركي للصمم واضطرابات التواصل الأخرى NIDCD، فإن الطفل الذي يتمتع بحاسة سمع صحية سيحقق المراحل التنموية التالية.

من الولادة إلى ثلاثة أشهر

يذهل بأصوات عالية.

يهدأ أو يبتسم عند الاستماع إلى صوتك.

يبدأ أو يتوقف عن المص أثناء الرضاعة استجابة للصوت.

يجعل صوتاً مختلفاً لكل حاجة محددة.

من أربعة إلى ستة أشهر

تحريك العين في اتجاه الصوت.

يراقب الألعاب التي تصدر الصوت.

يستجيب للتغيير في نغمة صوتك.

يبدأ في الاهتمام بالموسيقى.

من سبعة أشهر إلى سنة واحدة

يدير الرأس وينظر في اتجاه الصوت.

يبدأ في الرد عندما يتم الاتصال باسمه.

يحدد كلمات الأشياء الشائعة والأشخاص مثل الكأس أو الشاحنة أو العصير أو الأب.

يبدأ بالرد على كلمات بسيطة مثل «لا»، «تعال إلى هنا»، «تريد المزيد»، إلخ.

يستمع إلى الأغاني والقصص، ولكن لفترة قصيرة

يختلف كل طفل عن الآخر، وإذا فاته طفل إنجازه ببضعة أسابيع، فإنه لا يشير بالضرورة إلى وجود مشكلة.



كيف تعرفين ما إذا كان طفلك يسمع بوضوح؟

يتم إجراء العديد من الاختبارات بعد ولادة الطفل للتحقق من قدراته السمعية. ومع ذلك، لا يمكن قياس القدرات السمعية للطفل إلا عندما يكبرون. إذا اشتبه طبيب الأطفال في وجود مشكلة في القدرات السمعية للطفل، فقد يوصون بإجراء اختبارات متقدمة في تاريخ لاحق أو في سن متأخرة.

لاحظ أن الأطفال لا يتفاعلون مع أصوات مثل أصوات الهاتف أو رنين جرس الباب عندما يكونون في نوم عميق؛ لأنهم ينامون أكثر من البالغين.



متى تقلقين بشأن سمع مولودك؟

الأطفال، عندما يستيقظون، يندهشون للانفجارات أو الأصوات العالية المفاجئة، فيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في السمع .

لا يندهش من الأصوات العالية.

لا يتفاعل ويتحول إلى صوت حتى بعد ستة أشهر من العمر.

النظر إليك فقط عندما يراك وليس عندما يسمعك.

يبدو أنه يتم تنبيهه بواسطة بعض الأصوات، ولكن لا يتم تنبيهه بواسطة أصوات أخرى

لا تؤكد هذه المشكلات دائماً مشكلة السمع. قد يُظهر الأطفال ضعفاً مؤقتاً في السمع أثناء التهابات الأذن أو نوبة من البرد والسعال. قد لا يظهرون أي رد فعل عندما ينغمسون في اللعب مع شخص بالغ أو شقيق. لذلك،

لا داعي للذعر، ولكن استشيري الطبيب قبل الوصول إلى نتيجة.



كيف تساعدين الطفل على تنمية قدراته السمعية؟



تتطور قدرات السمع بشكل طبيعي وتصل إلى المعالم المطلوبة في سن معينة. يمكن للمرء أن يحفز التنمية الصحية من خلال وسائل مختلفة.

يميل الأطفال إلى التعرف على الأغنية أو القافية التي يسمعونها بشكل متكرر في رحم الأم، بعد الولادة أيضاً. غني القوافي ذاتها لطفلك بمجرد ولادته لمساعدته على التواصل مع الأغنية.

ابدئي بقراءة قصص ما قبل النوم لهم بعد أن يكبروا قليلاً. قد لا يفهمون، لكن ذلك سيساعدهم على بناء اتصال مع الكلمات وتشكيل عادة القراءة.

قومي بتشغيل الموسيقى والتصفيق مع الأغنية. سيشجع الطفل على القيام بالشيء نفسه.

احصلي على ألعاب بها موسيقى.

شجعيهم على اللعب مع خشخيشات.



العوامل التي قد تؤثر على سمع طفلك

هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على سمع حديثي الولادة. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة.

يمكن أن تكون مشاكل السمع بسبب الاستعداد الوراثي.

الأم المصابة بعدوى فيروسية معينة أثناء الحمل، قد يكون لديها أطفال يعانون من مشاكل في السمع. تشمل هذه العدوى الفيروسية:

عدوى الفيروس المضخم للخلايا.

الهربس.

مرض الحصبة.

الحصبة الألمانية.

مرض الزهري.

داء المقوسات.

الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة يمكن أيضاً أن يسبب عيوباً في السمع.

قد تسبب العيوب تغيرات هيكلية في الأذنين والأعضاء الداخلية الأخرى، مما يؤدي إلى فقدان السمع.

عادة ما تتسبب التهابات الأذن بعد الولادة في فقدان السمع المؤقت. رغم ندرتها، إلا أن بعض التهابات الأذن الشديدة قد تتسبب في تلف الأعصاب أو العظام في الأجزاء الداخلية من الأذن.



حالات قد تسبب فقدان السمع

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إصابات الرأس.

درجة أبغار منخفضة (نتيجة اختبارات حديثي الولادة).

اليرقان.

التهاب السحايا الجرثومي أو الفيروسي.

تهوية ميكانيكية طويلة.

المضادات الحيوية مثل الجنتاميسين والتوبراميسين والكانامايسين والستربتوميسين

شمع الأذن أو سوائل خلف طبلة الأذن.

أشياء مثل لعبة أو أقلام تلوين أو طعام عالق في قنوات الأذن.

أن تكون محاطاً بآلات تصدر أصواتاً عالية.



يمكن أن يعرض فقدان السمع عند الأطفال الخصائص التالية

يمكن أن يكون من جانب واحد أو ثنائياً أو كليهما.

يكون خفيفاً أو معتدلاً أو شديداً أو شديد الشدة.

ويسمى فقدان السمع العميق عادة بالصمم.

في بعض الأطفال، يتفاقم عدم القدرة على السمع بمرور الوقت.



فحص سمع طفلك



توصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بفحص جميع الأطفال لفقدان السمع قبل أن يبلغوا شهراً واحداً.

يتم فحص قدرة السمع لدى حديثي الولادة في كل مستشفى قبل خروجهم بعد الولادة. وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض، فإن أكثر من 98٪ من الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة يتلقون فحص السمع حديثي الولادة.



طرق فحص قد يتبعها طبيب الأطفال



الاستجابة الآلية لجذع الدماغ السمعي AABR يقيِّم هذا الاختبار الجزء من العصب الذي يحمل الموجات الصوتية إلى الدماغ واستجابة الدماغ لتلك الموجات الصوتية. في هذا الاختبار، يتم وضع سماعات مصغرة في أذن الطفل، ويتم توصيل أقطاب كهربائية برأس الطفل. يتم تشغيل الموسيقى في أذن الطفل، ويتم تسجيل الاستجابة التي أثارها الدماغ. قد يعاني طفلك من مشكلة في السمع.

اختبار انبعاثات Otoacoustic (OAE) يتم توصيل ميكروفون وسماعة رأس بأذن الطفل. عند تشغيل الصوت، تتكرر الموجات عبر الميكروفون. إذا لم يستطع الميكروفون تسجيل أي صدى، فقد يعاني طفلك من فقدان السمع.

تقييم قياس السمع في الدماغ



يقيم هذا الاختبار استجابة الطفل للصوت. يقوم بتقييم جميع أجزاء السمع للطفل. تُستخدم سماعة الرأس لنقل الصوت إلى أذن الطفل، ويلاحظ تغيير في سلوك الطفل. يستجيب الأطفال الذين يتمتعون بقوة سمعية كاملة عن طريق مص اللهاية أو الهدوء أو عن طريق البحث عن مصدر الصوت.



إذا فشل الطفل في اجتياز الاختبار الأولي، فهذا لا يعني بالضرورة أن الطفل يعاني من فقدان السمع. يفشل ما يصل إلى 10 في المائة من الأطفال في الولايات المتحدة في أول شاشة سمع لهم، ولكن قلة قليلة من الأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية.

يمكن أن يتسبب السائل الموجود في أذن الطفل، أو كثرة صوت الخلفية، أو البكاء الشديد في نتائج سلبية كاذبة لاختبار الفحص الأساسي ،أسئلة مكررة تتردد على ألسنة العديد .

1. هل أذن الطفل أكثر حساسية من الكبار؟

نعم، الأطفال أكثر حساسية للأصوات من البالغين. أدمغتهم ليست مشروطة لتمييز صوت واحد عن الآخر، وكذلك لا يمكنهم تحديد مصدر الأصوات المختلفة.

2. ما هو الصوت المرتفع لأذني الطفل؟

عتبة الألم في الأذن البشرية هي 120 ديسيبل، وأي ضجيج ثابت لأكثر من 85 ديسيبل يمكن أن يسبب فقدان السمع. الأطفال أكثر حساسية للأصوات، وبالتالي لا يمكنهم تحمل الأصوات الصاخبة للغاية؛ مثل تلك الصادرة عن المصانع والقطارات والطائرات ومنشار السلسلة والمسدسات وما إلى ذلك. تقترح جمعية البصر والسمع SHA أن الآباء يختبرون الألعاب قبل شرائها لأطفالهم. إذا كانت اللعبة عالية جداً بالنسبة لك، فمن المؤكد أنها ليست مناسبة للطفل للعب.

يمكن للأطفال حديثي الولادة أن يسمعوا بمجرد ولادتهم، لكن القدرة على السمع تتحسن مع نموهم. اتخذي الاحتياطات اللازمة لتجنب فقدان السمع الدائم عند الأطفال بسبب الأصوات العالية. قد تحدث مشاكل في السمع عند الأطفال لأسباب متنوعة. رغم أنها ليست شائعة جداً، إلا أنها تؤثر على الأطفال. يمكن أن يساعد التشاور الفوري مع طبيب الأطفال في بدء علاج للسبب الأساسي أو الإدارة الفعالة للحالة.