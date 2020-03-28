وجبات سهلة للأطفال في البيت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 01:41 مساءً - لا بد من أن تستفيد كل أم تعتني بأطفالها في المنزل، بسبب الحجر الصحي الذي تسبب به فيروس "كورونا" من الوقت بالشكل الأمثل. وتركّز على طرق تحضير الوجبات الخفيفة بسهولة وسرعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأساسيات في المطبخ. وضمن حملة "الخليج 365" مرحبا بيتي يقدم كريس ليستر، الشيف التنفيذي في سيزرز بلوواترز دبي. للأمهات هذه الأطباق السهلة.

الشيف كريس ليستر

خبز بوراتا مع الطماطم

ضعي الجبنة مع الطماطم وصلصة البيستو ونقاط من زيت الزيتون. فوق خبز بوراتا، يمكن إضافة خل البلسميك وسلطة الروكيت.

نصيحة

يفضل وضع الطماطم في حرارة الغرفة لساعة واحدة وأن يتم تتبيلها بالملح.

الأفوكادو على خبز التوست

وهي الوجبة المفضلة للصغار. أضيفي عصرة ليمون، ملح الهيمالايا البحري، على حبة الأفوكادو المقطعة، وافرديها على قطعة التوست المقرمشة. مع بيضة مسلوقة وطماطم مشوية.

نصيحة

مشاركتك هذه الفكرة البسيطة ستفيد الكثير من الأمهات عبر انستقرام.

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الأومليت

من أبسط الطرق لتحضير الأومليت هي أضافة الجبنة والخضار المفضلة لديكم، مثل الفلفل الحلو والفطر والبصل الأخضر.

نصيحة

إذا كنت تودين إضافة لمسة خاصة إلى الطبق، يمكنكم ذلك من خلال إضافة قطع البطاطا الحلوة المقلية.

كرات الأرز المحشية

اصنعي الكرات من الأرز المسلوق، بعد إضافة الخضار المفرومة "حسب الرغبة" ثم اقليها في زيت نباتي، وزينيها بالبقدونس وجبنة البارميزان.

نصيحة

لإضافة لمسة خاصة إلى الطبق، يمكنك إضافة بعضاً من صلصة الطماطم.

البيض المشوي في الفرن

أضيفي شرائح صغيرة من الفلفل وصلصة الطماطم فوق البيض، ثم ضعي الصينية في الفرن، لينضج البيض بالدرجة التي يحبها أطفالك.

نصيحة

يمكن إضافة جبنة البارميزان المبشورة فوق الوجبة.

البطاطا الحلوة المخبوزة



وهي من أشهر الوجبات التي تدخل الدفء إلى قلوب الأطفال، وهي غنية بالمكوّنات الغذائية. أحدثي شقوقاً طولانية ثم قطعي حبة البطاطا من المنتصف، وبعد ذلك ضعيها في الفرن مع زيت الزيتون والفلفل والملح. والجبنة المتوفرة لديك.



نصيحة



يمكن تعزيز النكهة مع مكونات إضافية وفق رغبتم، مثل الفاصوليا السوداء والصلصة الحارة، أو يمكن تناولها مع السلطة.